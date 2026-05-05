Administrația Trump se pregătește pentru pierderea majorității republicane în Congresul SUA

Administrația președintelui american Donald Trump se pregătește pentru posibilitatea ca Partidul Republican să piardă controlul asupra cel puțin uneia dintre camerele Congresului la alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie, scrie The Washington Post, care citează surse familiarizate cu situația.

Biroul consilierului juridic al Casei Albe a organizat sesiuni de informare cu ușile închise pentru oficialii numiți politic, axate pe modul în care administrația ar trebui să gestioneze o intensificare a supravegherii din partea Congresului. Briefingurile, de aproximativ 30 de minute, au inclus prezentări despre mecanismele de control parlamentar și recomandări privind relația cu legislativul.

Participanții au fost sfătuiți să fie prudenți în declarații și să răspundă prompt solicitărilor venite din partea Congresului. Un oficial prezent la discuții a declarat că scenariul pierderii majorității este considerat „foarte probabil”, descriind întâlnirile drept o evaluare realistă a contextului politic.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a afirmat, sub protecția anonimatului, că astfel de îndrumări sunt oferite încă din ianuarie 2025 și că „nu este nimic nou”. Cu toate acestea, sursele citate de publicație spun că sesiunile recente au avut un ton diferit, cu referiri clare la alegerile din noiembrie.

În interiorul administrației există percepția că Partidul Republican se confruntă cu dificultăți, iar unii oficiali consideră aceste briefinguri drept pregătiri pentru scenarii nefavorabile.

Popularitatea lui Trump este afectată de probleme economice și de contextul geopolitic, inclusiv de conflictul cu Iranul. Un sondaj realizat de Washington Post–ABC News–Ipsos indică un avans de cinci puncte procentuale pentru democrați în preferințele alegătorilor pentru Camera Reprezentanților, în creștere față de două puncte în lunile anterioare.

În timpul primului său mandat, Trump și membri ai administrației sale au fost supuși mai multor investigații și audieri în Congres, experiență care, potrivit apropiaților, influențează modul în care Casa Albă privește perspectiva unei supravegheri sporite.

Între timp, unii democrați au reluat apelurile pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui, în urma unor declarații recente ale acestuia privind Iranul. Trump a recunoscut, în intervenții publice, că partidul aflat la putere pierde frecvent alegerile de la mijlocul mandatului și a avertizat că rezultatul scrutinului din acest an ar putea avea consecințe politice semnificative.