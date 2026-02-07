Război total într-un complex de nudiști din California: locatarii, lăsați fără curent pentru că au refuzat să se îmbrace

Mai mulți rezidenți ai unui complex de nudiști din California trec prin momente dificile după ce proprietarii terenului le-ar fi tăiat energia electrică, drept pedeapsă pentru că au refuzat să respecte ordinul de a purta haine.

Potrivit New York Post, este vorba despre Olive Dell Ranch, un complex cu o istorie de zeci de ani. Tradiția nudistă din acest complex datează încă din 1952, însă noii proprietari ai fermei au impus în urmă cu câteva luni o politică „textilă”, obligându-i pe rezidenți să se îmbrace în zonele publice.

Locatarii au dat ulterior în judecată proprietarii, susținând că le-au fost încălcate drepturile civile prin restricționarea libertății de a-și expune corpul.

Avocata rezidenților, Frances Campbell, a declarat pentru presa locală că sistarea curentului electric a pus în pericol viața clienților ei. Mulți dintre rezidenți sunt vârstnici sau persoane cu dizabilități, fiind extrem de vulnerabili în lipsa utilităților.

Unii locatari nu au apă caldă, în timp ce alții nu își pot folosi echipamentele medicale vitale. Jim Cramer, un rezident care afirmă că nu a întârziat niciodată cu plățile, a explicat că are un stimulator cardiac care trebuie monitorizat constant de spital.

Penny Ogg, o altă locatară, a mărturisit că nu mai poate dormi deoarece are nevoie de un nebulizator pentru astm și alergii, aparat care funcționează doar cu electricitate.

Departamentul de Sănătate, care a catalogat situația ca fiind periculoasă, a obligat proprietarii să restabilească alimentarea cu energie electrică, termenul estimat de locatari fiind de aproximativ 30 de zile.

În ciuda degradării intenționate a complexului, de la piscine insalubre și lipsa apei potabile până la închiderea facilităților de recreere, rezidenții rămân uniți în fața presiunilor.

Conflictul a degenerat însă și în violențe fizice, un angajat și un locatar fiind arestați recent după o încăierare pe proprietate.

Mai mult, deoarece poarta principală nu se mai încuie, nudiștii din complex au temeri legate de „voiariști” care ar putea pătrunde pe proprietate. Avocata Campbell susține că este clar că proprietarii vor să îi evacueze forțat.

„Pentru un proprietar, a spune că nu mai poți fi nudist într-un astfel de loc înseamnă pur și simplu că vrea să scape de tine.”

Nudiștii cer daune de milioane de dolari pentru încălcarea contractului, neglijență, abuz asupra vârstnicilor și încălcarea drepturilor civile. Judecătorul de caz i-a mustrat deja pe proprietari pentru tentativa de „evacuare prin mijloace proprii”.