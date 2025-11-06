Țara din Europa cu cei mai pasionați amatori de nudism

Un studiu realizat de YouGov în șase țări arată că danezii sunt cei mai predispuși să aprobe nudismul și să defileze goi în public.

Poate că germanii au o reputație greu câștigată de a fi cei mai entuziaști nudiști din Europa, dar un sondaj sugerează că danezii nu numai că acceptă mai ușor să se dezbrace în public, dar au și mai multe șanse să o facă, potrivit The Guardian.

Sondajul YouGov realizat în șase țări vest-europene, Regatul Unit, Danemarca, Franța, Germania, Italia și Spania, a arătat că danezii au fost cei mai predispuși să spună că este perfect în regulă să se dezbrace complet în locuri publice - și să o facă.

Deloc surprinzător, majoritățile largi din toate cele șase țări au fost de acord că este în regulă să te dezbraci în locuri dedicate naturismului, 84-94% neavând nicio problemă cu taberele private de nudism și 77-91% cu plajele de nudism, deși 17% dintre francezi și italieni s-au opus.

Cu toate acestea, în timp ce majoritatea persoanelor din toate țările intervievate dezaprobă nuditatea în locuri precum piscinele sau parcurile publice, 35% dintre danezi consideră că este în regulă să se dezbrace pe o plajă în care nu se practică nuditatea, iar 87% cred că este în regulă să fii gol în grădină.

De asemenea, danezii au fost mai deschiși la ideea de nuditate în câmp deschis, în timp ce majoritățile din alte țări, de la 58% în Germania la 78% în Marea Britanie, au considerat că plimbările în pielea goală sunt inacceptabile.

Danezii au fost, de asemenea, de departe cei mai toleranți față de scăldatul în pielea goală în mare, lacuri sau râuri, 64% dintre ei considerând că această practică este perfect acceptabilă, față de doar 25% dintre italieni, 31% dintre francezi, 32% dintre britanici și 49% dintre germani.

Danezii pun și ei în practică ceea ce propovăduiesc. Întrebați în care dintre aceste șapte contexte au fost personal dezbrăcați ca adulți, mai mult de jumătate au răspuns cel puțin unul, cel puțin o dată.

Comparativ cu 45% dintre germani și 44% dintre spanioli. Între aceste trei țări și restul există o diferență semnificativă: doar 31% dintre francezi, 25% dintre britanici și 22% dintre italieni au mărturisit că s-au dezbrăcat în unul sau altul dintre locurile publice la un moment dat în viața lor de adult.

Danezii au fost cei mai predispuși să se fi dezbrăcat în propria grădină sau să fi făcut baie în pielea goală, cu 36-37%, comparativ cu doar 27-29% dintre spanioli, 20-29% dintre germani, 19% dintre francezi, 13-14% dintre britanici și 11-12% dintre italieni.

Germanii, cu toate acestea, au fost campionii atunci când a venit vorba de a fi goi în locuri concepute în acest scop, reflectând o „cultură a corpului liber” -