search
Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Raport exploziv: pagubele din războiul cu Iranul, mult mai mari decât a admis administrația Trump

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Un nou raport publicat de NBC News aruncă în aer versiunea oficială a administrației Donald Trump privind amploarea distrugerilor provocate de atacurile iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Distrugeri la o baza americană din Golf, provocate de o rachetă iraniană/FOTO:X
Potrivit mai multor oficiali guvernamentali citați sub protecția anonimatului, pagubele sunt „mult mai grave” decât cele prezentate public până acum și ar putea costa miliarde de dolari pentru a fi reparate.

Surse din interior contrazic linia oficială

Jurnaliștii NBC News, citând șase surse — inclusiv oficiali americani și consilieri ai Congresului — susțin că atacurile iraniene au provocat distrugeri extinse asupra infrastructurii militare din regiunea Golfului Persic.

Au fost vizate depozite, centre de comandă, hangare pentru avioane, sisteme de comunicații prin satelit, piste de aterizare și echipamente radar de înaltă performanță. De asemenea, mai multe aeronave ar fi fost avariate sau distruse.

Evaluările coincid parțial cu analize ale American Enterprise Institute, care indică o amploare semnificativă a atacurilor.

Un precedent rar: bază americană lovită de aviația iraniană

Unul dintre cele mai grave incidente ar fi avut loc la baza militară Camp Buehring din Kuweit, unde un avion de luptă iranian de tip F-5 ar fi reușit să lovească ținta, în ciuda sistemelor de apărare existente.

Potrivit surselor citate, acesta ar fi primul caz din ultimii ani în care o aeronavă militară a unui adversar reușește să atace direct o bază americană — un semnal îngrijorător privind vulnerabilitățile sistemului de apărare.

Escaladare rapidă și consecințe costisitoare

Atacurile au venit ca răspuns rapid al Iran după acțiunile militare lansate de SUA la finalul lunii februarie. Țintele au fost distribuite în șapte țări din regiune, unde sunt dislocate forțe americane.

Bazele afectate găzduiesc mii de militari americani și, în unele cazuri, familiile acestora. Cu toate acestea, majoritatea personalului fusese evacuat în zilele și orele premergătoare escaladării conflictului.

Diferența dintre evaluările oficiale și cele apărute în presă ridică semne de întrebare privind transparența administrației Trump în gestionarea informațiilor sensibile.

În timp ce Pentagonul a fost criticat pentru controlul strict al comunicării, apariția acestor informații sugerează că dimensiunea reală a pagubelor ar putea fi semnificativ mai mare decât cea recunoscută public.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
image
Ce poți face cu bidoanele de cinci litri? Nu se reciclează prin sistemul SGR

OK! Magazine

image
Singură și sigură pe ea! Prințesa Kate a oferit o imagine impecabilă de viitoare regină a Marii Britanii

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă