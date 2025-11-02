Video Trei morți după un atac al armatei SUA în Pacific. Hegseth: „Ambarcațiunea se deplasa pe o rută cunoscută a drogurilor”

Armata SUA a lansat un nou atac asupra unor presupuși traficanți de droguri în Marea Caraibilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, Pete Hegseth, secretarul Apărării, a precizat că ambarcațiunea aparținea unei organizații desemnate drept teroristă de către SUA, fără a menționa grupul vizat.

De asemenea, Hegseth a precizat că trei persoane au fost ucise în atac. Este cel puțin al 15-lea atac de acest fel efectuat de armata americană în Marea Caraibilor sau în estul Oceanului Pacific de la începutul lunii septembrie, scrie Associated Press.

„Această ambarcațiune — la fel ca TOATE CELELALTE — era cunoscută de serviciile noastre de informații ca fiind implicată în traficul ilicit de narcotice, se deplasa pe o rută cunoscută de transport al drogurilor și transporta narcotice”, a scris Hegseth pe platforma X.

Până în prezent, armata americană a ucis cel puțin 64 de persoane în cadrul acestor atacuri.

Fostul președinte Donald Trump a justificat aceste acțiuni ca pe o escaladare necesară pentru a opri fluxul de droguri către Statele Unite.

El a afirmat că SUA se află într-un „conflict armat” cu cartelurile de droguri, bazându-se pe aceeași bază legală folosită de administrația Bush atunci când a declarat războiul împotriva terorismului după atacurile din 11 septembrie 2001.

Operațiunile au stârnit critici, experţii ONU în drepturile omului avertizând asupra posibilelor încălcări ale dreptului internațional.

Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU António Guterres a declarat recent, la New York, că există „mari îngrijorări în legătură cu activitatea cinetică crescută pe care o vedem în apele deschise”.

Este important să se evite escaladarea şi conflictele să se rezolve prin mijloace diplomatice, a mai spus el.

„De fiecare dată când cineva este ucis, trebuie să existe responsabilitate”, a subliniat purtătorul de cuvânt.