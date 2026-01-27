Avertisment pentru Groenlanda. Locuitorii Insulelor Virgine Americane privesc cu îngrijorare negocierile SUA–Danemarca

Urmele celor peste 250 de ani de dominație colonială daneză sunt încă vizibile pe insulele St. Thomas, St. Croix și St. John, care formează astăzi Insulele Virgine Americane. În contextul în care președintele SUA, Donald Trump, negociază cu Danemarca un nou acord privind Groenlanda, unii locuitori ai acestor insule spun că situația actuală le reamintește de propriul trecut, marcat de decizii geopolitice luate fără consultarea populației locale, relatează USA Today.

Orașe cu denumiri daneze, clădiri construite din cărămizi aduse din Europa și foste plantații de zahăr unde sclavii africani erau forțați să muncească sunt mărturii ale perioadei coloniale. Istoricul vizual Stephanie Chalana Brown, de origine afro-caraibiană, afirmă că strămoșii săi s-au numărat printre primele persoane înrobite de autoritățile daneze.

„Istoria nu se repetă niciodată în același fel, dar revine sub alte forme”, a declarat Brown, care face parte dintr-un grup ce solicită despăgubiri Danemarcei pentru perioada sclaviei. Ea spune că se teme că locuitorii Groenlandei ar putea ajunge într-o situație similară, fără a avea un cuvânt de spus în privința viitorului teritoriului lor.

Insulele Virgine au fost cumpărate de Statele Unite în 1917, pe vremea președintelui Woodrow Wilson, pentru suma de 25 de milioane de dolari. Tranzacția a avut loc în plin Prim Război Mondial, în contextul temerilor Washingtonului că Germania ar putea prelua controlul asupra teritoriilor daneze din Caraibe. Deși Danemarca a organizat un referendum, acesta a fost deschis doar cetățenilor danezi din Europa, nu și populației locale din insule.

După transferul către SUA, locuitorii Insulelor Virgine nu au primit imediat cetățenie americană, procesul durând mai bine de un deceniu. De-a lungul timpului, insulele au fost utilizate ca avanpost strategic și bază pentru operațiuni navale, însă importanța lor militară a scăzut semnificativ după închiderea bazei aeriene a marinei americane în 1948.

Recent, două portavioane americane au fost trimise în Insulele Virgine, fiind implicate ulterior în operațiuni desfășurate în Marea Caraibilor și Venezuela. Prezența militară a fost primită cu reacții mixte de comunitatea locală: unii au văzut beneficii economice, în timp ce alții au exprimat temeri legate de escaladarea tensiunilor regionale.

„Să vezi portavioane în acest context geopolitic ne-a luat prin surprindere”, a declarat Felipe Ayala, membru al St. Thomas Historical Trust.

După aceste operațiuni, Donald Trump a reluat discursul privind Groenlanda, afirmând că Statele Unite vor avea „acces total” la insulă printr-un acord cu Danemarca, fără a exclude anterior nici folosirea forței militare. Declarațiile au stârnit îngrijorări atât în Groenlanda, cât și în rândul comunităților din fostele teritorii coloniale.

Pentru Stephanie Chalana Brown, experiența Insulelor Virgine reprezintă un avertisment. „Ne pierdem identitatea. Copiii noștri cresc învățând mai mult despre cultura americană decât despre cea caraibiană”, a spus ea. „Sper ca locuitorii Groenlandei să nu treacă prin același proces.”