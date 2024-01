Dispariția misterioasă a unui profesor de matematică din Vâlcea. Soția și copiii, acuzați că l-au ucis și au ascuns cadavrul

La aproape 3 ani de la dispariția misterioasă a unui profesor de matematică din Vâlcea, anchetatorii i-au pus sub acuzare pe soția și fiul cel mare. Chiar și așa, în lipsa cadavrului, toate indiciile arată că aceștia l-au ucis.

Femeia și băiatul cel mare au fost plasați sub control judiciar, fiind acuzaţi de lovituri cauzatoare de moarte şi profanare de cadavre, anunță Antena 3.

Ultima dovadă a existenței victimei, Marian Claudiu Bălan, profesor de matematică datează din 10 aprilie 2020, atunci când a vorbit la telefon cu mama sa. Din acel moment, nimeni nu mai știe nimic de el. Anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi fost victima propriei familii.

O verișoară i-a reclamat dispariția la Poliție

După un an, pe 7 aprilie 2021, o verișoară reclamă la poliţia din Râmnicu Vâlcea că acesta e dispărut de 1 an. Femeia le-a spus anchetatorilor că de un an, bărbatul răspunde doar la mesajele scrise, nu şi la apeluri, cum o făcea până atunci. Acesta este punctul în care oamenii legii demarează cercetările pentru aflarea adevărului.

Probele obținute i-au determinat să ia în considerare varianta ca Bălan să fi fost ucis de soție și cei doi fii. Ceea ce a ridicat suspiciuni au fost tocmai explicațiile date rudelor de cătrefemeie cu privire la dispariția bărbatului.

Sorei şi mamei acestuia le-a spus că a fugit cu o altă femeie, altor rude, că e plecat la muncă în străinătate, la o spălătorie auto, de unde le trimite şi bani. Un amănunt esențial le-a dat de gândit polițiștilor. Li s-a părut ciudat că nici copiii, nici nevasta nu au declarat dispariţia bărbatului.

Minciunile soției

Pentru a nu da nimic de bănuit, soția a pus la cale o adevărată strategie. Imediat după dispariția bărbatului, i-a anunțat pe părinții elevilor care făceau meditații cu Marian Claudiu Bălan că acesta va întrerupe meditațiile, fiind plecat la cursuri. La scurt timp, tot telefonic i-a anunțat că meditațiile se vor face de către o profesoară.

Mai departe. femeia a intentat și divorț. La 3 luni de la dispariție, aceasta a cerut desfacerea căsătoriei. La procesul care a avut loc la Judecătoria Râmnicu Vâlcea soţul nu s-a prezentat niciodată. Un an mai târziu, desfacerea căsătoriei s-a pronunțat din vina exclusivă a bărbatului.

"Stabileşte locuinţa minorilor la domiciliul mamei reclamante. Dispune ca autoritatea părintească asupra minorilor, să se exercite în mod exclusiv de către mama reclamantă. Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorilor în cuantum de câte 350 lei/lunar pentru fiecare, ( în total 700 lei lunar)", se arată în decizia luată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

„Am fost la un bordel de mai multe ori, la nişte fete”

Înainte de a fi reclamată dispariția profesorului de către verișoara sa, mama acestuia a primit un mesaj ciudat de pe telefonul lui. Acestea îi spunea că are probleme cu legea și că trebuie să se ascundă, dar că are banii de la ea și se descurcă.

„...după ce citeşti mesajul, să-l ştergi şi să nu zici la nimeni ce îţi zic. Îţi zic ţie, că să ştii de mine. ... Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund şi să ţin telefonul închis şi să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat. Anul trecut am fost la un bordel de mai multe ori, la nişte fete. Pe urmă am aflat că aveau 15 ani. Peştii au făcut filmări şi mă şantajează. Stau cu o fată şi lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”, se arăta în mesajul trimis.

Băiatul cel mic a sărit cu cuțitul la tată

În cele din urmă, anchetatorii au stabilit că familia este cea care l-a ucis pe bărbat, stabilind cum a avut loc oribila faptă.

"În intervalul 10/11.04.2020, în timp ce se aflau în imobilul locuinţă de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între membri familiei, respectiv între tată, mamă şi fiu, în contextul în care fratele mai mic a sărit cu cuţitul la tată, inculpatul (n.r.: fiul cel mare) a intervenit exercitând, conjugat cu inculpata, acte de agresiune asupra victimei, producându-i leziuni ce au condus la decesul acesteia şi apoi i-au ascuns cadavrul care nu a mai fost găsit", se mai arată în anchetă.