Video Alina Gorghiu îl atacă dur pe George Simion după scandalul din Parlament: „Nu erai tu cel mai «MAGA dintre MAGA»?”

Deputatul PNL Alina Gorghiu i-a transmis miercuri seară un mesaj liderului George Simion, după scandalul provocat de parlamentarii AUR în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii privind dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Alina Gorghiu a ironizat poziția liderului AUR și l-a acuzat că evită deciziile importante privind securitatea României.

„Păi ce faci, mă, Simioane? Nu erai tu cel mai «MAGA dintre MAGA»? Nu erai tu marele prieten al Americii? Când SUA întăresc securitatea NATO și folosesc baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiuni defensive, tu și AUR fugiți de vot și faceți scandal”, a declarat Gorghiu.

Deputatul PNL a afirmat că acțiunile parlamentarilor AUR nu pot fi considerate patriotice și că deciziile importante pentru țară trebuie asumate în Parlament.

„Păi ce faci mă, Simoane? Ăsta e patriotismul? Că ăla nu se face doar din vorbe şi live-uri pe Facebook, se face prin decizii concrete în Parlament care apără România. Sau nu ţi-au dat iar voie prietenii ăia de la... Moscova”, a mai spus Gorghiu.

Scandal în plenul Parlamentului

A fost scandal miercuri în plenul comun al Parlamentului, cu huiduieli și vuvuzele în timpul dezbaterilor, din partea opoziției. În acest context, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a supus la vot suspendarea dezbaterilor.

Proiectul de hotărâre prin care Parlamentul a luat act de scrisoarea președintelui Nicușor Dan privind dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane a fost adoptat ulterior de plenul comun.

Documentul a fost aprobat cu 272 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” și 5 abțineri, în timp ce doi parlamentari nu au votat.