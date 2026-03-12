Iranul ar putea să atace cu drone coasta de vest a SUA. FBI a avertizat California: „Nu avem informații suplimentare privind momentul”

Autoritățile din California au fost avertizate de FBI cu privire la un posibil atac cu drone din partea Iranului, ca represalii pentru operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Republicii Islamice, relatează ABC News.

Potrivit alertelor obținute de publicație, Iranul ar fi plănuit un atac surpriză folosind drone de pe o navă nedeclarată, vizând ținte nespecificate din California, în cazul în care SUA ar fi efectuat lovituri împotriva Teheranului. „Nu avem informații suplimentare privind momentul, metoda, țintele sau autorii acestui presupus atac”, se arată în actualizarea FBI.

Alerta survine în contextul intensificării operațiunilor americane împotriva Iranului, iar dronele au devenit un instrument central folosit de regimul de la Teheran pentru acțiuni de represalii în Orientul Mijlociu.

Amenințări similare cu drone au fost semnalate și la granița cu Mexicul, unde cartelurile au folosit tot mai des vehicule aeriene fără pilot pentru a viza forțele de ordine și militarii americani, potrivit unui buletin guvernamental din septembrie 2025. Deși un atac pe teritoriul american ar reprezenta o escaladare fără precedent, oficialii americani consideră scenariul plauzibil, deși cartierele au evitat istoric provocările care ar fi putut declanșa o ripostă puternică din partea Washingtonului.

În paralel, Iranul a lansat și un atac cibernetic major asupra companiei de tehnologie medicală Stryker, cu sediul în Michigan, afectând mii de angajați la nivel global. Gruparea Handala, afiliată Teheranului, a revendicat atacul, susținând că a șters peste 200.000 de sisteme și a sustras 50 de terabytes de date, ca represalii pentru loviturile militare împotriva Iranului. Stryker activează în peste 100 de țări și este cunoscută pentru tehnologiile sale medicale avansate, inclusiv sisteme chirurgicale asistate robotic.

FBI și Casa Albă au refuzat să comenteze alerta pentru moment, în timp ce oficialii rămân vigilenți față de riscul ca Teheranul să plaseze echipamente în apropierea coastei americane în anticiparea unui conflict militar direct cu Washingtonul sau Ierusalimul.