Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
A avut Jeffrey Epstein un fiu secret cu iubita sa din Belarus, cu 35 de ani mai tânără? Femeia ar putea moșteni averea controversatului finanțist

Publicat:

Sute de tinere au trecut prin universul întunecat al lui Jeffrey Epstein, însă foarte puține au putut spune că i-au fost „prietene” oficiale.

Karina Șuliak și Jeffrey Epstein/FOTO:X
Karina Șuliak și Jeffrey Epstein/FOTO:X

Numele care a rămas în memoria publică este, desigur, cel al lui Ghislaine Maxwell – fosta mondenă britanică, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minore, după un parteneriat personal și financiar care a durat mai bine de un deceniu.

Mult mai puțin cunoscută este însă femeia care i-a stat alături în ultimii zece ani de viață: Karina Șuliak, o tânără din Belarus, medic stomatolog, cu peste 35 de ani mai mică decât el, și care – potrivit unor documente recente – era desemnată să moștenească cea mai mare parte din averea sa, scrie Daily Mail.

Ultima convorbire înainte de moarte

În august 2019, Epstein era găsit spânzurat în celula sa din Metropolitan Correctional Center din New York, unde aștepta procesul pentru trafic sexual. Ancheta oficială a concluzionat că a fost vorba despre sinucidere, însă teoriile conspirației continuă și astăzi.

Potrivit apropiaților, Karina ar fi fost una dintre ultimele persoane care a vorbit cu el la telefon. Mai târziu, ea a declarat că acesta nu părea deloc suicidal.

Cu doar două zile înainte de moarte, la 66 de ani, Epstein și-a semnat testamentul. Printre beneficiari: fratele său, contabilul, avocatul, pilotul personal – și Maxwell, căreia îi erau destinate 10 milioane de dolari. Însă „partea leului” îi revenea Karinei.

Averea: ranch, vile și insule exotice

La momentul morții, averea lui Epstein era estimată la aproximativ 330 de milioane de lire sterline, deși ulterior suma a scăzut semnificativ, din cauza taxelor și despăgubirilor acordate victimelor.

Printre proprietățile vizate în testament se numărau:

-Ranch-ul Zorro din New Mexico;

-Un apartament de lux în centrul Parisului;

-Vila sa controversată din New York;

-Domeniul din Palm Beach, Florida;

-Două insule din US Virgin Islands, vândute ulterior pentru 44 de milioane de lire.

Rămâne însă un mare semn de întrebare: cât din această avere mai există și ce va ajunge, în cele din urmă, la tânăra din Belarus?

O poveste de dragoste… sau dependență?

Relația dintre Epstein și Karina ar fi început în 2010, după un schimb de emailuri. Ea avea 20 de ani. El era deja condamnat pentru infracțiuni sexuale și se afla în arest la domiciliu în Miami.

Citește și: Dovezi tot mai numeroase că Epstein a fost ucis: un misterios fulger portocaliu și medicul care spune că a fost strangulat

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA dezvăluie mesaje în care tânăra îi declara iubire necondiționată: „Te iubesc! Ești cel mai pur dintre toți bărbații”, îi scria ea în 2012.

În spatele declarațiilor siropoase se ascundeau însă gelozii și tensiuni. Epstein îi atrăgea atenția că „vor exista mereu femei în jur”, avertisment care avea să devină sursă constantă de conflict.

Green Card, studii și donații generoase

Relația a venit și cu beneficii concrete pentru Karina. Epstein ar fi facilitat obținerea rezidenței permanente în SUA, inclusiv printr-o căsătorie formală cu o cetățeană americană, Jennifer Kalin.

De asemenea, a sprijinit admiterea ei la Colegiul Profesorilor din cadrul Columbia University, după ce universitatea ar fi primit o donație de 100.000 de dolari. Ulterior, aceasta a devenit cetățean american și a început să folosească titulatura „Dr. Shuliak”.

Viața de lux și familia din Minsk

În timp ce trăia la New York, Karina a dezvoltat gusturi costisitoare: sesiuni de shopping de zeci de mii de dolari, restaurante exclusiviste, zboruri business class la Tokyo și Londra.

Și părinții săi din Minsk ar fi beneficiat indirect. Mama sa ar fi fost operată de cancer la sân la celebrul spital Mount Sinai din New York, intervenție plătită de Epstein.

Misterul copilului

Un element și mai tulburător apare într-un email atribuit lui Sarah Ferguson, în care aceasta îl felicită pe Epstein pentru nașterea unui băiat. Nu există confirmări oficiale privind existența unui copil, iar fratele lui Epstein neagă categoric.

Dacă un astfel de fiu ar exista, astăzi ar fi adolescent – și, teoretic, ar putea avea pretenții asupra averii.

Unde este astăzi Karina?

După arestarea lui Epstein, pe 6 iulie 2019, viața Karinei s-ar fi oprit brusc. Astăzi, este rar văzută în public și ar locui într-un imobil deținut de fratele finanțistului.

Apropiații spun că „trăiește în trecut și așteaptă aplicarea testamentului”. Are suficiente resurse pentru moment, însă viitorul ei financiar rămâne incert.

SUA

