„Problema este în curtea voastră”. SUA încetează finanțarea războiului din Ucraina, spune Vance

Statele Unite nu vor mai finanța direct războiul din Ucraina, a declarat duminică vicepreședintele JD Vance într-un interviu acordat Fox News. Declarațiile acestuia vin înainte de un summit planificat în 15 august în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin.

„Am terminat cu finanțarea afacerilor militare din Ucraina. Vrem să ajungem la o soluționare pașnică a acestei chestiuni”, a declarat Vance.

Totodată, Vance a confirmat că SUA lucrează la coordonarea discuțiilor dintre Trump, Putin și eventual președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă e de părere că o întâlnire Putin-Zelenski înainte de summitul Trump-Putin ar fi probabil neproductivă.

„Desigur, condamnăm invazia și nu ne place situația actuală, dar trebuie realizată pacea - iar singura modalitate de a face acest lucru este să ne așezăm la masă și să discutăm”, a spus el.

La începutul acestei săptămâni, Kremlinul a propus un acord de încetare a focului în schimbul controlului asupra estului Ucrainei, unde încă se duc lupte și care este cea mai fierbinte zonă a frontului.

Propunerea a dus la reacții vehemente din partea liderilor europeni, care au declarat că vor sprijini efortul lui Trump pe plan diplomatic și prin mijloace economice și militare, dar că o soluționare a conflictului „trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei”.

„Dacă europenii vor să preia inițiativa și să cumpere arme de la producătorii americani, suntem de acord cu asta - dar nu vom mai finanța singuri acest lucru”, a spus Vance,

Acesta a subliniat că Washingtonul dorește o soluționare bazată pe linia actuală a frontului, menționând că „ambele părți vor fi probabil nemulțumite” de posibile compromisuri la care se vor vedea obligate.

Trump a susținut că Rusia și Ucraina sunt aproape de un armistițiu care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate, însă a dat de înțeles că acesta ar presupune cedarea de teritoriu de către Ucraina. Discuțiile privind un posibil schimb teritorial sunt așteptate să continue în zilele următoare în condițiile în care nu este deloc limpede ce ar oferi Rusia la schimb.

În iulie, președintele american a încheiat un acord cu NATO prin care statele membre vor cumpăra arme de la SUA pentru a fi furnizate Ucrainei.

Vicepreședintele american a subliniat că Europa ar trebui să preia frâiele pentru a acorda în continuare ajutor Ucrainei.

„Ceea ce le-am spus europenilor este că, în primul rând, problema este a voastră, problema este în curtea voastră, că trebuie să vă implicați și să vă asumați un rol mai important în această chestiune și, dacă vă pasă atât de mult de acest conflict, ar trebui să fiți dispuși să jucați un rol mai direct și mai substanțial în finanțarea acestui război”, a declarat Vance la Fox News.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru presa americană că în discuție ar putea fi o recunoaștere a teritoriului deținut de Rusia, dar nu și una una de drept.

„Este clar că aceste două mari chestiuni trebuie să fie pe masă. Una este problema teritoriului. Și trebuie să recunoaștem, în acest moment, că Rusia controlează o parte din teritoriul Ucrainei. Iar întrebarea va fi cum mergem mai departe după un armistițiu, inclusiv ce înseamnă acest lucru în materie de garanții de securitate pentru Ucraina”, a spus el