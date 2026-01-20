Premierul Groenlandei le cere locuitorilor să se pregătească pentru o posibilă invazie americană

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, lansează un avertisment fără precedent: locuitorii insulei trebuie să se pregătească pentru o posibilă invazie americană, în contextul tensiunilor provocate de președintele american Donald Trump.

Prim-ministrul Groenlandei a avertizat că populația și autoritățile insulei trebuie să înceapă să se pregătească pentru posibilitatea unei invazii militare, deoarece Donald Trump continuă să amenințe cu preluarea controlului asupra teritoriului.

„Este puțin probabil să existe un conflict militar, dar nu putem exclude o invazie”, a declarat prim-ministrul Jens-Frederik Nielsen într-o conferință de presă, potrit themirror.

Jens-Frederik Nielsen a subliniat că Groenlanda face parte din NATO și că orice escaladare ar avea consecințe la nivel global.

Danemarca a trimis trupe la Kangerlussuaq, principala poartă de acces internațional a Groenlandei, pentru a întări securitatea insulei.

De asemenea, prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a reiterat sprijinul pentru suveranitatea Groenlandei și a precizat că „cea mai dificilă perioadă poate fi încă înainte”.

Mai multe state europene NATO au intensificat exercițiile militare și prezența trupelor în zona arctică, reafirmând unitatea alianței și angajamentul pentru protecția teritoriului.

Donald Trump a amenințat cu tarife de 10% asupra mai multor state europene, inclusiv Marea Britanie și Danemarca, dacă acestea nu susțin vânzarea Groenlandei.



