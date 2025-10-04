Trump va ajunge în buzunarele americanilor. Guvernul SUA pregătește o monedă aniversară cu chipul actualului președinte

Guvernul Statelor Unite ale Americii a anunțat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu președintele Donald Trump, cu prilejul marcării celei de-a 250-a aniversări a independenței țării.

Potrivit unor schiţe postate pe X şi republicate de Departamentul Trezoreriei, monedele cu valoarea de un dolar l-ar putea înfăţişa pe Trump în profil, încadrat de cuvântul Liberty cu majuscule sau cu preşedintele cu pumnul drept ridicat în faţa unui steag american, înconjurat de cuvintele „FIGHT, FIGHT, FIGHT" („luptaţi, luptați, luptați”), relatează AFP, citată de Agerpres.

Este vorba de o referinţă explicită la reacţia după tentativa de asasinat asupra sa în timpul campaniei prezidenţiale din iulie 2024.

„Nu sunt știri false”

Directorul Monetăriei Statelor Unite, Brandon Beach, a declarat pe X că va oferi mai multe detalii despre această monedă atunci când Statele Unite vor ieși din paralizia bugetară („shutdown”).

„Nu sunt știri false aici. Aceste prime schițe care omagiază cea de-a 250-a aniversare a Americii și @POTUS sunt reale. Așteptăm cu nerăbdare să vă împărtășim mai multe în curând, odată ce blocajul obstrucționist al guvernului Statelor Unite va lua sfârșit”, a scris trezorierul SUA, Brandon Beach, pe pagina sa de X.

Aniversarea independenței SUA

În 2026, SUA marchează cea de-a 250-a aniversare a independenței, pe care au obținut-o pe 4 iulie 1776.