Luni, 2 Februarie 2026
Donald Trump se autodeclară „salvatorul" ONU, dar evită să spună dacă SUA își vor plăti datoriile către organizație: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări"

Publicat:

Președintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizației Națiunilor Unite (ONU), despre care a afirmat că se află în pericol de colaps financiar. Trump s-a lăudat cu abilitatea sa de a convinge statele membre să își achite cotizațiile restante, dar a refuzat să precizeze dacă Statele Unite vor plăti miliardele de dolari pe care le datorează în prezent ONU.

Trump nu știa că SUA sunt în întârziere cu plățile. FOTO: Profimedia
Trump nu știa că SUA sunt în întârziere cu plățile. FOTO: Profimedia

Aflat în Florida, duminică, liderul de la Casa Albă a declarat că nu știa că SUA sunt în întârziere cu plățile, dar s-a arătat convins că poate „rezolva problema foarte ușor”, dacă organizația internațională i-ar cere sprijinul.

„Dacă ar veni la Trump şi i-ar spune, i-aş convinge pe toţi să plătească, la fel cum am convins NATO să plătească. Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări... şi ele ar trimite cecurile în câteva minute”, a afirmat președintele american, vorbind despre el la persoana a treia, relatează Politico.

The New York Times a relatat că înalți oficiali ai ONU au avertizat că organizația ar putea fi nevoită să își reducă semnificativ operațiunile sau chiar să închidă sediul din New York, în lipsa fondurilor necesare funcționării.

Trump a respins această posibilitate, afirmând că ONU nu va părăsi Statele Unite. „ONU nu va părăsi New Yorkul şi nu va părăsi Statele Unite, deoarece ONU are un potenţial enorm”, a spus liderul american, adoptând un ton protector față de instituția pe care a criticat-o în mod repetat de-a lungul timpului.

Poziția exprimată de Trump este cu atât mai surprinzătoare cu cât președintele a promovat constant doctrina „America First” și a avut, în ultimele luni, o serie de acțiuni și declarații controversate pe scena internațională, inclusiv capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, amenințări la adresa Iranului și afirmații privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

De asemenea, Trump a retras Statele Unite din numeroase instituții multilaterale atât în primul, cât și în al doilea mandat. Cel mai recent, în luna ianuarie, acesta a semnat un decret prezidențial prin care SUA se retrag din 66 de organizații, agenții și comisii internaționale, inclusiv din agenția ONU pentru populație și din tratatul ONU privind negocierile internaționale privind clima.

Anul trecut, administrația Trump a redus semnificativ ajutorul extern și a desființat agenția USAID, prezentând frecvent organizațiile internaționale drept structuri prin care alte state profită de pe urma Statelor Unite.

În acest context, apărarea Organizației Națiunilor Unite de către Donald Trump, cel puțin la nivel declarativ, este considerată surprinzătoare. Deși a subliniat că instituția nu și-a respectat promisiunile, președintele american a susținut că ONU rămâne indispensabilă pe scena internațională.

SUA

