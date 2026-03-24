Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
O româncă și un ucrainean, arestați pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ar fi urmărit o persoană care trimite drone Ucrainei

O româncă a fost arestată marți în Germania, fiind suspectată de spionaj în favoarea Rusiei. În același dosar a fost arestat și un ucrainean, în Spania. Cei doi sunt acuzați că au spionat, pentru serviciile ruse, o persoană din Germania care trimite drone și piese de schimb Ucrainei, în vederea unor posibile operațiuni ulterioare.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Începând din decembrie 2025, (ucraineanul n.red) Serghei N., acţionând pentru un serviciu de informaţii rus, a spionat în Germania o persoană care furnizează drone şi piese de schimb Ucrainei”, a indicat Parchetul german într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Cetăţeanul ucrainean ar fi colectat de pe internet informaţii despre persoana pe care a spionat-o şi ar fi realizat videoclipuri la locul de muncă al acesteia.

Ulterior, ucraineanul a părăsit Germania şi s-a stabilit în Spania în oraşul Elda, în regiunea Alicante, unde a fost arestat marţi de poliţia spaniolă, în baza unui mandat european de arestare emis pe 17 februarie 2026, precizează în continuare Parchetul german.

Potrivit aceleiaşi surse, o femeie româncă, prezentată ca „Alla S.”a preluat misiunea de spionaj a lui „Serghei N.” în Germania „cel târziu în martie 2026”.

„Ea s-a deplasat la adresa persoanei (spionate n.red) şi a înregistrat locaţia cu telefonul mobil. Se presupune că aceste activităţi de spionaj ar fi avut ca scop pregătirea unor noi operaţiuni ale serviciilor de informaţii împotriva persoanei” ţintă, mai susţine Parchetul german.

Românca a fost arestată în vestul Germaniei și urmează să fie prezentată magistraților pentru arestare preventivă, în timp ce autoritățile așteaptă transferul ucraineanului din Spania. Cei doi sunt suspectați că au lucrat pentru un serviciu de informații străin, iar la locuințele lor au fost făcute percheziții.

