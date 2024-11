Relațiile dintre SUA și Iran pe timpul lui Donald Trump se anunță mai complicate decât în perioada administrației Biden, consideră expertul în Orientul Mijlociu Vlad Caba. Și, totuși, cele două părți ar putea să ajungă la un anumit acord, deși există forțe interesate de izbucnirea unui război, crede Caba.

Încă din timpul campaniei electorale, Donald Trump a dezvăluit că Iranul a amenințat că îl va asasina. Cu mingea ridicată la fileu, Trump a amenințat atunci Iranul cu „distrugerea” dacă această țară ar ataca un candidat la alegerile americane.

Cu toate acestea, Teheranul nu a părut intimidat, iar un raport al Ministerului Justiției din SUA dezvăluie că Iranul a trecut la fapte și a încercat să-l ucidă pe noul lider de la Casa Albă. Iar zilele trecute, un afgan în vârstă de 51 de ani a fost pus oficial sub acuzaţie că, la ordinul Gardienilor Revoluţiei, ar fi organizat un plan de asasinare a lui Donald Trump.

Relația tensionată dintre Trump și liderii iranieni prefațează o viitoare relație tensionată, sunt de acord majoritatea experților. De altfel, încă din timpul primului său mandat, Donald Trump s-a plasat ferm împotriva Iranului și a susținut puternic Israelul lui Benjamin Netanyahu.

Atentat cusut cu ață albă?

Expert în Orientul Mijlociu, Flavius Caba-Maria este președintele think-tank-ului Middle East Political and Economic Institute și oferă consultanță pe relația România - Orientul Mijlociu. În opinia sa, SUA și Iran vor avea o relație mai tensionată decât în mandatul democratului Joe Biden, dar un război direct nu este văzut ca o opțiune de niciuna dintre cele două părți.

Pe de altă parte, pornind de la atentatul dezvăluit de Ministerul Justiției din SUA, el nuanțează. În opinia sa, există anumite interese, iar anumite forțe din SUA și nu numai ar vrea să se asigure că Trump va avea o poziție cât mai dură față de Teheran, ba chiar să pornească un război împotriva Iranului. Deocamdată, însă, nu este foarte clar cine ar avea acest interes, în condițiile în care statele din Orientul Mijlociu fac eforturi pentru a preveni escaladarea conflictului din zonă.

„Prima chestiune referitor la acest complot împotriva lui Trump, pregătit de către persoanele respective, care unii au spus că sunt de origine afgană. Da, noi mergem conform declarațiilor oficiale, alte declarații nu avem. Acum e dificil de analizat dacă într-adevăr Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avut capacitatea să facă asta. Chiar dacă există aceste declarații, eu totuși am încă undeva o doză de reținere că Iranul ar fi avut puterea să facă asta. Sigur, nu poate fi însă exclus 100%. Bineînțeles că dacă o citim dintr-un alt punct de vedere, e clar că se dorește undeva ca președintele Trump să ia anumite măsuri mult mai dure și anumite să aprobe declanșarea unor operațiuni militare împotriva Iranului”, spune Flavius Caba.

Posibil, actualul premier al Israelului, Benjamin Netanyahu, altfel bun prieten cu Trump, ar putea fi avantajat de acest lucru.

Cine ar vrea noi tensiuni în zonă

„După cum știm, premierul Netanyahu e un promotor al ideii cu programul nuclear iranean, dacă Iran deține așa ceva, iar asta iarăși e dificil de discutat. În principiu e dificil să spunem dacă într-adevăr se află în spatele acestei tentative Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. E clar că se dorește o escaladare a situației față de Iran în contextul actual, exact pe fondul venirilor președintelui Trump la Casa Albă”, mai spune el.

Pe de altă parte, oricum Donald Trump ar fi avut în vedere o politică mai dură față de Iran și China.

„E foarte interesant să vedem ce fel de măsuri va adopta Trump. Cunoaștem faptul că în mandatul anterior a avut o poziție foarte dură față de Iran, adoptând o serie de măsuri sub forma sancțiunilor economice, dar și sub diferite măsuri, inclusiv unele împotriva acțiunii Corpului Gardienilor Revoluției Islamice la nivelul Orientului Mijlociu. Totul a culminat cu uciderea lui Qasem Soleimani. Aici fac o scurtă paranteză legată cu problema anterioră și amintesc legat de Corpului Guardianilor Revoluției Islamice, ei au spus că unul dintre obiectivele lor este de a răzbuna moartea lui Soleimani. Deci dacă analizăm incidentul cu presupusa tentativă de a uciderea lui Trump atunci putem să-l includem inclusiv în această notă și anume dorința de răzbunare a Corpului Guardianilor Revoluției Islamice. Revenind la politica Trump față de Iran, la ce am putea asista în perioada aceasta imediat următoare. E clar, unul, noi putem să o numim acțiunea Trump 2.0 față de Iran”, adaugă expertul.

Noi sancțiuni economice și o mare dilemă pentru Trump

El explică și ce ar însemna acest lucru și la ce ar trebui să ne așteptăm odată cu venirea lui Trump la Casa Albă.

„Am putea asista la o serie de sancțiuni suplementare la adresa Iranului. Sancțiuni economice, mă refer, la adresa Iranului. Perioada aceasta e foarte importantă din momentul actual și până la preluarea puterii de către Trump și e de văzut cum evoluează toate discuțiile. De ce? Pentru că vicepreședintele iranian Mohammed Javad Zarif a venit cu o postare și a zis hai să vedem cum Trump, conform promisiunilor de pe timpul campaniei electorale, va încheia conflictul din Gaza. Și, bineînțeles, o abordare echilibrată cu Iranul. Acum Trump este prins în această dileamă în relația cu Iranul. Și anume, a stopa acțiunile din Gaza, dar probabil a oferi un imbold premierului Netanyahu în relația cu Iranul. Aceasta este o opțiune”, arată expertul.

Însă Donald Trump ar mai avea și alte opțiuni. Spre exemplu, spune Vlad Caba, noul lider de la Casa Albă ar putea fi tentat să reia discuțiile cu Iranul pe tema dosarului nuclear al acestei țări.

Acord istoric SUA - Iran?

„O altă opțiune, am putea asista la un acord curprinzător referitor la Orientul Mijlociu în relația statele unite-Iran. Și anume, pe lângă o reluare a discuțiilor despre dosarul nuclear se includă și aspecte privind activitatea regională sau prezența regională iraniană, activitatea privind rachetele balistice, utilizarea adică rachetelor balistice. Deci un acord comprehensiv, ceea ce anterior nu s-a reușit a se încheia. Mă refer pe timpul administrației primului mandat a președintelui Trump. La asta am putea asista”, punctează el.

Pe de altă parte, pentru Teheran era clar că Donald Trump avea în vedere o politică la fel de dură față de Iran ca în primul mandat.

„Oricum, partea iraniană se așteaptă la o atitudine destul de dură, dar în același timp ei consideră că Trump, din perspectiva lor, ar putea fi predictibil, deja știind ce tip de acțiuni ar putea întreprinde. Și probabil, dat fiind că ei sunt la fel ca americanii negociatori foarte buni, ar putea ajunge la un acord cu Trump nesperat față de toată retorica actuală. Chiar dacă premierul Netanyahu se află în momentul actual într-o poziție foarte bună, foarte avantajoasă, având o relație personală excelentă cu președintele Trump”, mai afirmă Caba.

Spre deosebire de alți experți, Vlad Caba crede că Donald Trump va avea ca principală prioritate rezolvarea situației Ucrainei și nu pivotul american spre Pacific. Pe de altă parte, problema Orientului Mijlociu ar fi abia pe locul 3, printre prioritățile viitoarei administrații Trump, consideră el.

Trump ar trece în plan secundar problema Orientului Mijlociu

„Președintele Trump, dintr-o altă perspectivă, consideră, cred eu, problema Orientului Mijlociu abia pe poziția treia. Propozițiile principale vor fi, prima dată, Ucraina, și după care problema chineză”, mai spune Caba.

Vestea bună ar fi că, cel puțin în acest moment, niciun stat din Golf, dar nici Washingtonul nu ar fi avantajat de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu. Drept urmare, un război între Statele Unite ale Americii și Iran apare foarte puțin probabil, chiar dacă este de așteptat să existe episoade tensionate.

„În contextul actual, nu avantajează pe niciun stat un conflict în Orientul Mijlociu. Acesta ar fi un conflict extins în Orientul Mijlociu, ceea ce presupune includerea mai multor actori regionali, dar și state din regiune. O zonă foarte afectată în cazul unui conflict este zona Consiliului de Cooperare al Golfului, statele arabe din Golf, ceea ce ele, dintr-o perspectivă regională, doresc concentrarea pe dezvoltarea economică, diversificarea economică. Un conflict le-ar afecta proiecția pe diferite viziuni”, subliniază Vlad Caba.

Mesajul Iranului pentru Trump

Victoria lui Donald Trumo nu a răamas fără ecou la Teheran. Mohammad Javad Zarif, fost ministru al Afacerilor Externe, a fost arhitectul de partea iraniană al acordului asupra programului nuclear, încheiat în 2015 între Teheran şi comunitatea internaţională, incluzând aici și SUA. El a lansat chiar sâmbătă, 9 noiembrie, un mesaj pacifist către Donald Trump, prin care a îndemnat la rațiune.

„Trump trebuie să arate că nu urmează politicile eronate din trecut", a declarat Zarif, potrivit AFP. Fostul ministru al afacerilor externe din Iran nu a uitat că pactul nu a durat prea mult timp, fiind torpilat în 2018, chiar de Donald Trump. Trump, care era pe atunci preşedinte al SUA, şi-a retras ţara din acest acord și a reimpus sancţiuni aspre în cadrul unei politici de „presiune maximală" împotriva Iranului.

„În calitate de om calculat, el ar trebui să vadă care au fost avantajele şi dezavantajele acestei politici şi dacă el doreşte să continue sau să schimbe această politică nefastă", a declarat Zarif, referindu-se la cariera lui Trump de om de afaceri.