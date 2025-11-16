Adolescentă de 17 ani, găsită strangulată într-un apartament din Galați. Agresorul, înjunghiat de iubitul victimei

O crimă șocantă a avut loc duminică dimineață în Galați, într-un cartier aflat vizavi de sediul Inspectoratului Județean de Poliție. O tânără de 17 ani din Tecuci a fost găsită strangulată într-un apartament, iar cazul ridică numeroase semne de întrebare.

Echipajul SMURD sosit la fața locului a descoperit victima în stop cardio-respirator. Deși echipajul de salvare a încercat în repetate rânduri să o resusciteze, fata nu a mai putut fi salvată.

„La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galați. Echipajul de poliție deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconștiență”, a transmis IPJ Galați.

În imobil se afla și un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violență.

Conform primelor informații, tânăra ar fi fost strangulată de bărbatul de 26 de ani. Presupusul agresor ar fi fost atacat cu un cuțit de concubinul victimei, spun martorii, care s-ar fi întors de la muncă. Acesta din urmă ar fi intervenit după ce fata era deja decedată.

Bărbatul de 26 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați, cu multiple plăgi înjunghiate, iar individul care l-ar fi înjunghiat pe principalul suspect se află în custodia Poliției, pentru a clarifica împrejurările crimei.

Anchetatorii verifică în paralel și condițiile în care a fost agresat principalul suspect, fiind deschis un dosar pentru loviri și alte violențe.

„Cercetările în cauză au fost preluate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au precizat oamenii legii.