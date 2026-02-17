„Faceți publice dosarele” – Hillary Clinton, atac la administrația Trump în cazul Epstein

Hillary Clinton a acuzat administrația președintelui Donald Trump de „mușamalizare” în gestionarea dosarelor legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, într-un interviu acordat BBC.

„Faceți publice dosarele. Ei le țin ascunse”, a declarat Hillary Clinton, aflată la Berlin, unde a participat la Forumul Mondial anual.

În replică, Casa Albă a susținut că administrația Trump a făcut „mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democrații”, subliniind că a autorizat publicarea unui volum important de documente.

Întrebată dacă Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui să se prezinte în fața unei comisii a Congresului SUA, Hillary Clinton a răspuns: „Cred că toți cei cărora li se cere să depună mărturie ar trebui să o facă”. Ea a precizat însă că apariția unui nume în dosare nu reprezintă, în sine, un indiciu de comitere a unei fapte ilegale. Prințul Andrew a negat în mod constant orice implicare ilegală.

La începutul acestei luni, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ) a făcut publice milioane de pagini de documente referitoare la cazul Epstein, după ce Congresul a adoptat o lege care obliga agenția să publice materialele legate de anchetele în acest dosar. DoJ a susținut că a respectat integral cerințele legii privind transparența dosarelor Epstein, însă mai mulți legislatori au catalogat publicarea drept insuficientă.

Printre criticii acestei decizii se numără congresmanul republican din Kentucky, Thomas Massie, co-autor al legii, care a cerut DoJ să facă publice și notele interne ce detaliază deciziile anterioare privind nepunerea sub acuzare a lui Epstein și a apropiaților săi.

Jeffrey Epstein a murit pe 10 august 2019 într-o celulă a unei închisori din New York, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual, fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune. Decesul a survenit la mai bine de un deceniu după condamnarea sa pentru solicitare de prostituție de la o minoră, fapt pentru care fusese înregistrat ca infractor sexual.

Prințul Andrew s-a aflat sub presiune tot mai mare din partea autorităților americane și a familiei Virginiei Giuffre, una dintre cele mai cunoscute acuzatoare ale lui Epstein, pentru a depune mărturie în fața Comitetului de Supraveghere al Congresului. Andrew a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală și a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu Giuffre în 2022, fără recunoașterea vreunei răspunderi. Virginia Giuffre s-a sinucis în 2025.

În acest context, soții Clinton urmează să se prezinte în fața comisiei Congresului. Bill Clinton este programat să depună mărturie pe 27 februarie, iar Hillary Clinton cu o zi înainte. Un vot planificat pentru a-i acuza pe cei doi de sfidarea Congresului a fost amânat după ce aceștia au acceptat să depună mărturie.

Aceasta va fi prima dată când un fost președinte al Statelor Unite apare în fața unei comisii a Congresului de la audierea lui Gerald Ford, în 1983.