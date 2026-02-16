Fratele lui Jeffrey Epstein, tot mai convins că acesta a fost ucis: „Semăna prea mult cu o crimă”. Ce menționa inițial certificatul de deces

Mark Epstein, fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, contestă versiunea oficială privind moartea acestuia și acuză autoritățile americane că ar ascunde o crimă. Într-un interviu acordat luni postului BFMTV, el a reiterat suspiciunile pe care le exprimă de ani de zile, în ciuda concluziilor FBI care indică sinuciderea drept cauză a decesului.

Mark Epstein afirmă că, în ziua în care fratele său a murit, a mers la morgă împreună cu doi medici legiști independenți, scrie News.ro.

Potrivit fratelui lui Jeffrey Epstein specialiștii ar fi declarat după autopsie că „semăna prea mult cu o crimă” pentru a putea confirma sinuciderea.

Versiunea oficială rămâne însă neschimbată. FBI a transmis, într-un comunicat publicat în iulie 2025, că Jeffrey Epstein „s-a sinucis în celula sa” din Metropolitan Correctional Center, New York, pe 10 august 2019.

Certificatul de deces și suspiciunile familiei

Mark Epstein susține că, inițial, certificatul de deces menționa „cauza morții: în așteptarea unor studii complementare”, ceea ce, în opinia sa, ridică semne de întrebare. El afirmă că fratele său ar fi fost ucis pentru a împiedica dezvăluiri sensibile.

„Jeffrey spunea în 2016 că, dacă ar vorbi despre cei doi candidați la președinție, alegerile ar trebui anulate”, a declarat Mark Epstein, acuzând Departamentul Justiției că ar fi „ascuns” o crimă.

Declarații similare a făcut și pentru NBC, în iulie 2025, după publicarea concluziilor FBI.

„Mă tem că fratele meu a fost ucis”, a afirmat el, adăugând: „Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat şi toţi cei care examinează faptele ajung la aceeaşi concluzie, nu-i aşa?”

FBI: „Nimeni nu a intrat în zona de detenție”

FBI respinge categoric aceste acuzații. Ancheta oficială arată că imaginile de supraveghere din zona comună a Unității speciale de detenție (SHU) nu indică nicio intrare neautorizată în etajul unde se afla celula lui Epstein, între orele 22:40 (9 august) și 6:30 (10 august).

Moartea lui Jeffrey Epstein a fost înconjurată încă de la început de controverse. Medicul legist angajat de familia Epstein, Michael Baden, declara în 2019 că fracturile cervicale observate la autopsie sunt „neobișnuite” în cazurile de spânzurare și „mai frecvente în strangulările omucide”.

În 2023, un raport al inspectorului general al Departamentului Justiției a evidențiat o serie de neglijențe grave în penitenciarul federal din Manhattan: supraveghere deficitară, acces la obiecte care puteau fi folosite pentru auto-vătămare și decizia de a-l lăsa pe Epstein fără coleg de celulă cu o zi înainte de deces.

Totuși, raportul subliniază că niciun deținut nu a furnizat informații credibile care să indice implicarea unei alte persoane în moartea sa.