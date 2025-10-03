Pentagonul înăsprește regulile pentru personal și jurnaliști: teste poligraf și confidențialitate strictă

Departamentul Apărării al SUA pregătește o schimbare majoră în politicile interne, menită să întărească securitatea națională și să prevină scurgerile de informații militare. Măsurile, însă, stârnesc controverse și temeri privind libertatea de exprimare și supravegherea excesivă a personalului.

Conform publicației italiene La Stampa și unor surse citate de Washington Post, Pentagonul a elaborat noi reguli pentru peste 5.000 de persoane - soldați, civili și contractori, care vor trebui să semneze acorduri de confidențialitate mai stricte decât cele actuale. Documentele interzic răspândirea oricăror informații „nepublice”, iar încălcarea acestora poate atrage sancțiuni administrative sau penale.

„Ne îndreptăm către un model de control total, care ar putea implica și personal de nivel inferior sau asistenți administrativi, adesea considerați figuri mai puțin «suspecte»”, notează sursele.

Testele poligraf devin obligatorii

O noutate majoră o reprezintă introducerea testelor poligraf aleatorii și a verificărilor-surpriză, aplicabile întregului personal de la Pentagon. Până acum, detectoarele de minciuni erau folosite doar în cazuri specifice și confidențiale. Propunerea prevede ca aceste verificări să se aplice și celor care au acces la informații strict secrete.

Scopul oficial este de a identifica scurgerile de informații clasificate. Totuși, foști oficiali și analiști consideră această măsură mai degrabă o formă de intimidare decât o metodă eficientă de protejare a secretelor militare.

Controverse în rândul jurnaliștilor și al personalului

Noile reguli afectează și jurnaliștii, care pot fi obligați să semneze acorduri de confidențialitate chiar pentru informații neclasificate, sub amenințarea retragerii acreditărilor. Aceasta, menită să împiedice sursele interne să vorbească fără supraveghere, a stârnit critici privind libertatea presei.

Măsurile au dus și la restricții asupra conferințelor de presă, cu acces limitat în Sala de Presă a Pentagonului și reguli stricte pentru solicitarea informațiilor. Avocații, foști ofițeri și observatorii avertizează că obiectivul real nu ar fi securitatea, ci controlul și reducerea disidenței.

Reacții și riscuri

În interiorul Pentagonului, oficialii susțin că măsurile sunt necesare pentru protejarea intereselor naționale și prevenirea spionajului. Criticii avertizează însă că politicile pot penaliza excesiv personalul și pot genera o cultură a neîncrederii.

Experții în securitate critică utilizarea pe scară largă a poligrafului, considerat un instrument nesigur, care poate produce rezultate fals pozitive și tensiuni între colegi. Limitarea comunicării interne și a contactului cu mass-media riscă să reducă transparența, esențială pentru o instituție ca Pentagonul.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, afirmă că aceste măsuri sunt menite să protejeze securitatea națională, însă analiștii avertizează că ele ar putea crea un mediu opresiv, în care pericolul real nu mai este inamicul extern, ci pierderea încrederii și lipsa de responsabilitate în rândul personalului.