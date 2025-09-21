search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Panică și confuzie: muncitori străini au coborât din avion de teama noii taxe uriașe impuse de Trump pentru vizele H-1B

Publicat:

Decizia lui Donald Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru viza H-1B a provocat panică printre muncitorii străini. Unii au coborât în ultimul moment dintr-un avion Emirates pe aeroportul din San Francisco, iar alții s-au întors grăbiți din străinătate, de teamă că nu li se va mai permite reîntoarcerea.

Haos pe aeroporturi în SUA şi întârzieri, din cauza vizelor H-1B. FOTO: arhivă
Haos pe aeroporturi în SUA şi întârzieri, din cauza vizelor H-1B. FOTO: arhivă

Decizia bruscă a președintelui Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru viza H-1B a generat confuzie și panică. Potrivit The Independent, India a avertizat asupra unor posibile „consecințe umanitare”, în condițiile în care sute de mii de profesioniști din domeniul IT și familiile lor depind de aceste documente.

La aeroportul internațional din San Francisco, un zbor Emirates a fost întârziat peste trei ore după ce mai mulți pasageri indieni au coborât chiar înainte de decolare, de teamă că nu li se va mai permite întoarcerea în SUA.

În acelaşi timp, mulți angajaţi străini, deținători de vize H-1B, au relatat pe reţelele de socializare că s-au întors cât au putut de repede în America, unii la doar câteva ore după ce plecaseră în străinătate. Companii precum Amazon, Microsoft, Meta și Alphabet și-au avertizat angajații cu vize H-1B să nu părăsească SUA sau să se întoarcă rapid.

Clarificări întârziate de la Casa Albă

Panica a fost amplificată de cel mai recent anunţ al secretarului american al Comerțului, Howard Lutnick, care afirmase că taxa se va aplica anual, inclusiv pentru persoanele care trebuie să reînnoiască această viză.

Abia ulterior, Casa Albă a precizat că măsura se aplică doar cererilor noi, nu și vizelor existente sau reînnoite.

India, cea mai afectată țară

Indienii reprezintă peste 70% din totalul beneficiarilor vizelor H-1B. Din aproape 400.000 de documente eliberate anul trecut, 285.000 au fost acordate cetățenilor indieni, astfel că în orașe precum Hyderabad, Bengaluru și Pune, unde economia locală depinde masiv de parcurile IT, s-a instalat panica.

În acest context, Ambasada indiană din Washington a deschis o linie telefonică de urgență pentru cetățenii afectați.

În acelaşi timp, Revanth Reddy, ministrul-șef al statului Telangana, i-a cerut premierului Narendra Modi să trateze problema „ca pe o situație de război”, avertizând că „suferința lucrătorilor IT aflați în America va fi de neimaginat”. „Modul în care SUA îi tratează pe indieni arată că nu vor să-l vadă deloc pe premierul Modi sau pe indieni”, a declarat şi deputatul indian Akhilesh Prasad Singh.

Citește și: Rusia și China inaugurează regimul fără viză. Începe „expansiunea tăcută” a Chinei în Siberia?

Camera de Comerț americană s-a arătat la rândul ei îngrijorată de escaladarea situaţiei,

„Suntem preocupați de impactul asupra angajaților, familiilor acestora și angajatorilor”, a transmis instituția, precizând că discuțiile cu administrația Trump sunt în curs, în timp ce avocatul de imigrație Kathleen Campbell Walker a descris măsura drept „haos total în procesul H-1B existent, practic cu o zi înainte să intre în vigoare”.

Ce este programul H-1B

Instituit în 1990, programul H-1B le permite angajatorilor din Statele Unite să recruteze temporar cetățeni străini cu pregătire de specialitate. Pentru a aplica, solicitanții trebuie să dețină cel puțin o diplomă de licență într-un domeniu specific sau o calificare echivalentă, conform Serviciului pentru Cetățenie și Imigrare din SUA.

Viza are o valabilitate inițială de trei ani, cu posibilitatea de prelungire până la maximum șase ani. Costurile pentru angajatori ajung la aproximativ 5.000 de dolari pentru fiecare aplicant.

În fiecare an sunt eliberate 65.000 de vize H-1B, la care se adaugă alte 20.000 rezervate absolvenților de masterat sau doctorat în SUA. Procesul de selecție se face prin loterie, ceea ce înseamnă că persoane eligibile pot fi respinse doar din lipsă de șansă.

Peste 70% dintre beneficiari provin din India, iar aproximativ 10% din China. Durata procedurii variază între două și opt luni, existând opțiunea de procesare accelerată contra cost.

Noua taxă de 100.000 de dolari

În primul său mandat, în 2020, Donald Trump a limitat programul H-1B, susținând că acesta permite companiilor să înlocuiască angajații americani cu străini plătiți mai puțin. Într-o dezbatere din 2016, el a caracterizat programul drept „foarte rău” și „nedrept” pentru muncitorii americani.

 „În primul rând, cred și cunosc foarte bine H-1B. Și e ceva ce eu, sincer, folosesc și nu ar trebui să mi se permită să-l folosesc. Nu ar trebui să-l avem”, declara Trump atunci.

Pe 19 septembrie 2025, în cel de-al doilea mandat, Donald Trump a reanalizat programul H-1B şi a semnat un decret prin care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru cererile de viză H-1B, măsură care intră în vigoare începând cu 21 septembrie. Această taxă se aplică angajatorilor care sponsorizează cetățeni străini pentru programul H-1B.

„Avem nevoie de lucrători excelenți, iar acest lucru asigură practic că asta se va întâmpla”, a afirmat Trump la semnarea decretului.

„Toată lumea va fi mulțumită și vom putea păstra în țara noastră oameni care vor fi foarte productivi. Și, în multe cazuri, aceste companii vor plăti mulți bani pentru asta și sunt foarte fericite în legătură cu asta”, a mai adăugat Donald Trump, în timp ce secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a precizat că taxa trebuie achitată anual.

SUA

