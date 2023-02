Cancelarul Olaf Scholz spune că Germania are nevoie de imigranţi indieni cu înaltă calificare

Germania doreşte să extindă substanţial numărul de imigranţi indieni cu înaltă calificare, în special în sectorul IT, a anunţat duminică cancelarul german Olaf Scholz, în a doua zi a vizitei sale în India.

''Dorim să simplificăm procedura de emitere a vizelor'', a spus Scholz în timpul unei vizite în Bengaluru (sudul Indiei), supranumit şi 'Silicon Valley' a Indiei, scrie Agerpres.

''Intenţionăm să modernizăm întregul proces birocratic, în plus faţă de modernizarea juridică'', a adăugat el.

În timp ce Germania are nevoie urgentă de lucrători cu calificare înaltă, India duce parţial lipsă de locuri de muncă pentru numeroşii săi tineri. Potrivit planului Berlinului, ar urma să fie simplificată procedura prin care lucrătorii calificaţi de care Germania are nevoie vor putea veni în această ţară cu familiile lor. Acest lucru va fi posibil, iniţial, fără a exista o ofertă concretă de muncă.

De asemenea, Olaf Scholz s-a referit la faptul că lucrătorii înalt calificaţi din India vorbesc mult mai probabil engleza decât germana, ceea ce face din Canada, de exemplu, un loc mai uşor în care ei emigrează. ''Este clar că orice persoană care vine în Germania ca specialist IT poate întâi conversa uşor cu toţi colegii săi în engleză, pentru că mulţi oameni din Germania pot vorbi engleza. Limba germană poate fi învăţată ulterior'', a explicat şeful executivului german.

Ambasada Germaniei la New Delhi a anunţat că anul trecut a emis vize pentru 2.500-3.000 de lucrători calificaţi, printre ei numeroşi specialişti IT. În acest an este de aşteptat o creştere a numărului acestor vize.

Scholz urma să viziteze compania indiană Sun Mobility, care produce baterii pentru vehicule electrice. Compania germană Bosch deţine 25% din acţiunile Sun Mobility.

India, ţară unde activează aproximativ 1.800 de companii germane, se plasează pe locul 4 în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră, după SUA, China şi Uniunea Europeană. Totuşi, raportat la populaţie, în India o persoană consumă mult mai puţină energie decât una în Germania.

Numeroşi oameni în India încă nu au acces la electricitate, iar în unele zone accesul este limitat. Pentru a răspunde cererii interne de energie electrică, India se bazează tot mai mult pe sursele regenerabile în mixul energetic, dar şi pe importuri sporite de cărbune şi petrol din Rusia.