Incredibilul aeroport care se scufundă în mare. Considerată cea mai ambițioasă realizare inginerească din Japonia, în valoare de 17 miliarde de euro

În ciuda celor peste 17 miliarde de euro investiți și a ingineriei revoluționare folosite la construcția sa, aeroportul Kansai din Japonia se scufundă în mare. Echipele de ingineri luptă să țină sub control o problemă care ar putea afecta milioane de pasageri.

Kansai International Airport (KIX), aeroportul emblematic construit pe două insule artificiale în Golful Osaka, Japonia, se confruntă cu probleme grave de stabilitate, iar viitorul său rămâne incert.

Finalizat în 1994, proiectul a fost considerat o realizare remarcabilă a ingineriei civile, dar astăzi aeroportul se scufundă în mare, punând în discuție planificarea și costurile uriașe ale proiectului, potrivit express.

De la deschidere, KIX a început să se scufunde ușor, fenomen anticipat de inginerii care au construit insulele artificiale. Aceștia estimau că scufundarea se va stabiliza pe o perioadă de 50 de ani, atingând o altitudine minimă de 13 picioare (aproximativ 4 metri) necesară pentru a preveni inundațiile.

Însă, după doar șase ani, unele secțiuni depășiseră deja acest prag. Până în prezent, aeroportul s-a scufundat cu aproximativ 38 de picioare (aproximativ 12 metri).

Inginerii încearcă să-l salveze

Pentru a proteja insulele și infrastructura aeroportuară, s-au făcut mai multe investiții. Aproximativ 134,5 milioane de euro au fost cheltuite pentru ridicarea digului de protecție. Cu toate acestea, unii ingineri consideră că aceste măsuri vin prea târziu.

În 2018, taifunul Jebi a lovit Golful Osaka, copleșind digul și inundând pista aeroportului, ceea ce a dus la o întrerupere a zborurilor timp de două săptămâni. Ulterior, digul a fost ridicat cu încă 2,7 metri pentru a preveni viitoare inundații.

Potrivit publicației citate, predicțiile arată că, până în 2056, secțiuni ale insulelor s-ar putea scufunda cu mai mult de patru metri, ceea ce ar reprezenta o amenințare serioasă pentru funcționarea aeroportului. În ciuda acestor probleme, KIX rămâne un punct strategic pentru Japonia: 25% dintre toți vizitatorii străini ai țării au intrat în Japonia anul trecut prin acest aeroport.

În prezent, aeroportul este supus unei renovări de aproximativ 668–688 milioane de euro, care vizează creșterea capacității și consolidarea rolului său ca hub regional de transport aerian.

Inginerii continuă să monitorizeze constant situația și să ia măsuri pentru a preveni deteriorarea suplimentară a insulelor artificiale.