Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
Leo Messi percepe o taxă de 93.000 de euro pentru o întâlnire privată în India

Lionel Messi (38 de ani) se află în Goat Tour, pe teritoriul Indiei, unde revoltele recente din Calcutta au determinat implementarea unor măsuri excepționale de securitate în continuarea turneului pentru starul argentinian. În plus, au fost organizate întâlniri private pentru a evita alte probleme.

Lionel Messi se află în turneu în India
Lionel Messi se află în turneu în India

O mulțime de fani l-a întâmpinat pe Lionel Messi la sosirea sa în Calcutta pentru turneul său de trei zile în India alături de coechipierii săi de la Inter Miami, Rodrigo de Paul și Luis Suarez. Incidentul a izbucnit pe stadionul „Salt Lake”. Fanii din tribune au înnebunit, aruncând scaune pe teren și invadând terenul, înainte de a fi dați afară de Poliție.

Messi se află în India în cadrul turneului Goat, în timpul căruia este programat să participe la concerte, cursuri de fotbal pentru tineri și un turneu de padel, precum și să lanseze inițiative caritabile la evenimente din Calcutta, Hyderabad, Mumbai și New Delhi.

Messi a ajuns în New Dehli pentru a patra și ultima oprire a turneului său Goat, care până acum s-a dovedit a fi un dezastru. În urma recentelor revolte din Calcutta, au fost luate măsuri excepționale de securitate pentru starul argentinian. Se pare că anturajul lui Messi - după întâlniri eșuate cu fanii la „haltele” anterioare - a aranjat întâlniri private la un cost de 10 milioane de rupii fiecare. Asta înseamnă aproximativ 93.000 de euro. Messi se va întâlni, de asemenea, cu președintele Curții Supreme și cu prim-ministrul Narendra Modi.

Revolta fanilor: „Am plătit peste o sută de dolari pe bilete”

Ce s-a întâmplat la Calcutta? Totul a început când tinerii au reușit să ocolească securitatea, au invadat terenul și l-au înconjurat pe Messi. În acel moment, argentinianul a decis să anuleze evenimentul și să părăsească stadionul mai devreme.

Această ieșire a fost neiertătoare pentru fani, stârnind proteste. Dezamăgirea s-a transformat rapid în furie: sute de locuri au fost distruse și aruncate pe teren, împreună cu mii de sticle de apă. „Am plătit peste o sută de dolari pe bilete și nu am văzut nimic”, a protestat un fan. Un altul a povestit sacrificiul financiar: „Mi-am cheltuit salariul lunar ca să-l văd pe Messi”. De aici și urgența implementării unor măsuri de securitate adecvate.

Satadru Dutta, principalul organizator al evenimentului, a fost arestat în urma revoltelor. „Luăm măsuri pentru a ne asigura că această gestionare greșită nu rămâne nepedepsită”, a declarat Rajeev Kumar, directorul general al Poliției din Bengalul de Vest.

Messi, la sosirea pe stadion, dezvelise o statuie înaltă de 21 de metri în onoarea sa. Argentinianul a fost apoi forțat să plece după doar 20 de minute, pe fondul protestelor fanilor. Ministrul șef al Bengalului de Vest, Mamata Banerjee, a vorbit ieri, spunând că este „tulburată” și „șocată” de gestionarea greșită a evenimentului: „Îmi cer sincer scuze lui Lionel Messi, tuturor iubitorilor de sport”.

Sport

