search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ordin controversat semnat de Donald Trump. El cere guvernului să dea în judecată statele care încearcă să reglementeze inteligenţa artificială

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale (IA) considerate a submina „dominaţia globală” a Statelor Unite în materie de IA.

Donald Trump FOTO: Profimedia
Donald Trump FOTO: Profimedia

Ordinul dispune ca Departamentul Justiţiei să dea în judecată statele pentru proiectele de lege pe care Casa Albă le consideră contrare politicii sale de menţinere a unui cadru de reglementare „minim împovărător” pentru IA.

Experţii juridici au afirmat că această tactică se va confrunta cu provocări considerabile în instanţă, deoarece Constituţia acordă statelor o mare libertate de acţiune în adoptarea de legi privitoare la aspecte care nu sunt acoperite de legislaţia federală, scrie News.

Ordinul impune, de asemenea, agenţiilor federale să analizeze posibilitatea de a reţine fondurile pentru statele care adoptă propriile legi şi solicită consilierilor Casei Albe în domeniul tehnologiei să elaboreze o nouă legislaţie care să oficializeze preeminenţa legilor federale în materie de IA asupra legilor statelor.

„Până la adoptarea unui astfel de standard naţional, însă, este imperativ ca administraţia mea să ia măsuri pentru a controla legile cele mai împovărătoare şi excesive adoptate de statele care ameninţă să împiedice inovarea”, se arată în ordinul lui Trump. Acesta menţionează în mod special o lege din Colorado care urmăreşte să protejeze cetăţenii împotriva discriminării prin algoritmi, care a fost vizată şi de lobbyiştii din industria tehnologică.

În timpul ceremoniei de semnare, Trump a declarat că inteligenţa artificială a dus deja la progrese medicale şi că SUA au nevoie de o industrie prosperă pentru a concura geopolitic cu China. El a mai spus că punerea în pericol a creşterii industriei ar putea afecta economia SUA. „Ar putea reprezenta 50, 60% din economia noastră pentru o perioadă de timp în viitor”, a estimat el.

Disputa privind modul în care ar trebui reglementată inteligenţa artificială a deschis însă o ruptură în interiorul coaliţiei MAGA a lui Trump, formată din populişti de dreapta şi miliardari din industria tehnologică.

Voci critice, inclusiv în tabăra lui Trump

Personalităţi republicane precum guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, şi senatorul Josh Hawley din Missouri s-au opus măsurilor luate de Casa Albă de a utiliza legislaţia federală pentru a bloca sau „preveni” legile statale referitoare la IA.

Pe lângă faptul că invocă tradiţia îndelungată a Partidului Republican de a apăra „drepturile statelor” de a se autoguverna, aceştia susţin că mulţi americani sunt îngrijoraţi de impactul tehnologiei asupra locurilor de muncă, de potenţialele pericole pentru copii şi de rolul acesteia în creşterea preţurilor la energie electrică. Companiile din domeniul tehnologiei cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru a construi centre de date cu un consum mare de energie pentru a-şi susţine ambiţiile în domeniul IA, punând presiune pe reţeaua electrică a SUA.

Trump a ripostat, insistând că un mozaic de legi statale ar putea pune în pericol capacitatea Americii de a construi cea mai bună inteligenţă artificială şi de a concura cu China, un argument invocat şi de directorii din domeniul IA şi de lobbyiştii acestora. „În acest moment, suntem în faţa TUTUROR ŢĂRILOR în această cursă, dar acest lucru nu va dura mult dacă vom avea 50 de state, multe dintre ele cu comportament necorespunzător, implicate în REGLEMENTĂRI şi în PROCESUL DE APROBARE”, a scris el luni într-o postare pe Truth Social, când a şi promis un ordin executiv privind IA în această săptămână.

Grupurile din industria tehnologică care reprezintă companii precum Google, Meta, OpenAI şi Microsoft au salutat ordinul executiv, în timp ce politicieni de stat, printre care guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, au emis declaraţii prin care îl condamnau. 

Ordinul semnat joi de Trump este aproape identic cu un proiect care a circulat în noiembrie şi care a stârnit proteste din partea unor politicieni şi activişti republicani.

Dar ordinul final include noi prevederi în secţiunea ce îi îndrumă pe consilierii tehnologici ai Casei Albe să elaboreze o nouă legislaţie. Adăugirile precizează că orice proiect de lege federală privind IA nu ar trebui să împiedice statele să adopte reglementări cu privire la siguranţa copiilor, construirea de centre de date care alimentează software-ul IA şi alte servicii digitale sau utilizarea IA de către guvernul statal. Excepţiile reflectă unele dintre cererile formulate de politicienii republicani şi democraţi care s-au opus proiectului iniţial de ordin al Casei Albe cu privire la IA.

Concesiiile s-ar putea să nu fie însă suficiente pentru a recâştiga sprijinul conservatorilor care se opun ferm abordării preşedintelui de a deschide calea pentru industria IA, notează The Washington Post.

Legiuitorii statali au propus şi adoptat zeci de dispoziţii privind IA în ultimii doi ani. Un sondaj realizat în iunie de Pew Research Center a constatat că jumătate dintre adulţii americani sunt mai preocupaţi de IA decât entuziasmaţi de aceasta. În ultimii ani au fost propuse o serie de legi federale privind IA, dar niciuna nu a fost adoptată, ceea ce a întărit sentimentul unor aleşi statali că trebuie să acţioneze pentru a reglementa această tehnologie.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
gandul.ro
image
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare disciplinară după ce a anulat decizia CCR
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
"Cutremur" la FCSB! Ce le-a spus Siyabonga Ngezana jurnaliștilor, imediat după 4-3 cu Feyenoord
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
playtech.ro
image
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League! Oltenii pot merge mai departe și cu o înfrângere la Atena. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Cum se transmite lepra și cum îți dai seama că ai intrat în contact cu boala. Este alertă epidemiologică după confirmarea unui caz la Cluj-Napoca
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Nimeni nu scapă. Toate informațiile vor fi transmise în timp real către autorități
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani