Ordin controversat semnat de Donald Trump. El cere guvernului să dea în judecată statele care încearcă să reglementeze inteligenţa artificială

Preşedintele Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale (IA) considerate a submina „dominaţia globală” a Statelor Unite în materie de IA.

Ordinul dispune ca Departamentul Justiţiei să dea în judecată statele pentru proiectele de lege pe care Casa Albă le consideră contrare politicii sale de menţinere a unui cadru de reglementare „minim împovărător” pentru IA.

Experţii juridici au afirmat că această tactică se va confrunta cu provocări considerabile în instanţă, deoarece Constituţia acordă statelor o mare libertate de acţiune în adoptarea de legi privitoare la aspecte care nu sunt acoperite de legislaţia federală, scrie News.

Ordinul impune, de asemenea, agenţiilor federale să analizeze posibilitatea de a reţine fondurile pentru statele care adoptă propriile legi şi solicită consilierilor Casei Albe în domeniul tehnologiei să elaboreze o nouă legislaţie care să oficializeze preeminenţa legilor federale în materie de IA asupra legilor statelor.

„Până la adoptarea unui astfel de standard naţional, însă, este imperativ ca administraţia mea să ia măsuri pentru a controla legile cele mai împovărătoare şi excesive adoptate de statele care ameninţă să împiedice inovarea”, se arată în ordinul lui Trump. Acesta menţionează în mod special o lege din Colorado care urmăreşte să protejeze cetăţenii împotriva discriminării prin algoritmi, care a fost vizată şi de lobbyiştii din industria tehnologică.

În timpul ceremoniei de semnare, Trump a declarat că inteligenţa artificială a dus deja la progrese medicale şi că SUA au nevoie de o industrie prosperă pentru a concura geopolitic cu China. El a mai spus că punerea în pericol a creşterii industriei ar putea afecta economia SUA. „Ar putea reprezenta 50, 60% din economia noastră pentru o perioadă de timp în viitor”, a estimat el.

Disputa privind modul în care ar trebui reglementată inteligenţa artificială a deschis însă o ruptură în interiorul coaliţiei MAGA a lui Trump, formată din populişti de dreapta şi miliardari din industria tehnologică.

Voci critice, inclusiv în tabăra lui Trump

Personalităţi republicane precum guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, şi senatorul Josh Hawley din Missouri s-au opus măsurilor luate de Casa Albă de a utiliza legislaţia federală pentru a bloca sau „preveni” legile statale referitoare la IA.

Pe lângă faptul că invocă tradiţia îndelungată a Partidului Republican de a apăra „drepturile statelor” de a se autoguverna, aceştia susţin că mulţi americani sunt îngrijoraţi de impactul tehnologiei asupra locurilor de muncă, de potenţialele pericole pentru copii şi de rolul acesteia în creşterea preţurilor la energie electrică. Companiile din domeniul tehnologiei cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru a construi centre de date cu un consum mare de energie pentru a-şi susţine ambiţiile în domeniul IA, punând presiune pe reţeaua electrică a SUA.

Trump a ripostat, insistând că un mozaic de legi statale ar putea pune în pericol capacitatea Americii de a construi cea mai bună inteligenţă artificială şi de a concura cu China, un argument invocat şi de directorii din domeniul IA şi de lobbyiştii acestora. „În acest moment, suntem în faţa TUTUROR ŢĂRILOR în această cursă, dar acest lucru nu va dura mult dacă vom avea 50 de state, multe dintre ele cu comportament necorespunzător, implicate în REGLEMENTĂRI şi în PROCESUL DE APROBARE”, a scris el luni într-o postare pe Truth Social, când a şi promis un ordin executiv privind IA în această săptămână.

Grupurile din industria tehnologică care reprezintă companii precum Google, Meta, OpenAI şi Microsoft au salutat ordinul executiv, în timp ce politicieni de stat, printre care guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, au emis declaraţii prin care îl condamnau.

Ordinul semnat joi de Trump este aproape identic cu un proiect care a circulat în noiembrie şi care a stârnit proteste din partea unor politicieni şi activişti republicani.

Dar ordinul final include noi prevederi în secţiunea ce îi îndrumă pe consilierii tehnologici ai Casei Albe să elaboreze o nouă legislaţie. Adăugirile precizează că orice proiect de lege federală privind IA nu ar trebui să împiedice statele să adopte reglementări cu privire la siguranţa copiilor, construirea de centre de date care alimentează software-ul IA şi alte servicii digitale sau utilizarea IA de către guvernul statal. Excepţiile reflectă unele dintre cererile formulate de politicienii republicani şi democraţi care s-au opus proiectului iniţial de ordin al Casei Albe cu privire la IA.

Concesiiile s-ar putea să nu fie însă suficiente pentru a recâştiga sprijinul conservatorilor care se opun ferm abordării preşedintelui de a deschide calea pentru industria IA, notează The Washington Post.

Legiuitorii statali au propus şi adoptat zeci de dispoziţii privind IA în ultimii doi ani. Un sondaj realizat în iunie de Pew Research Center a constatat că jumătate dintre adulţii americani sunt mai preocupaţi de IA decât entuziasmaţi de aceasta. În ultimii ani au fost propuse o serie de legi federale privind IA, dar niciuna nu a fost adoptată, ceea ce a întărit sentimentul unor aleşi statali că trebuie să acţioneze pentru a reglementa această tehnologie.