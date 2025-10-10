Un luptător UFC a fost asasinat, după ce în urmă cu un an supraviețuise unei tentative de omor

Suman Mokhtarian, luptător UFC în vârstă de 33 de ani, care în ultima vreme se dedicase antrenoratului, a fost ucis zilele trecute în orașul australian Sydney. Anul trecut, el supraviețuise unei tentative de omor. Autoritățile au și o primă ipoteză legată de crimă: un război între bande.

Sportivul a fost împușcat în timp ce se plimba printr-un un cartier din vestul orașului Sydney, dintr-o mașină care a demarat imediat după crimă. Australianul de origine iraniană a decedat la fața locului. Cu câteva zile înainte de acest incident, un alt atac armat a vizat un alt luptător profesionist, Farhood Khalatbar, un coleg de antrenament al lui Mokhtarian.

A supraviețuit primului atac

Iar anul trecut, luptătorul omorât acum a fost victima unui alt atentat, chiar în sala de sport folosită de cei doi. Suman Mokhtarian a fost ținta tot a unor împușcături, dar a reușit să supraviețuiască. Poliția a încercat în acest timp să-l protejeze, anulând mai multe evenimente în care urma să participe, dar inevitabilul s-a produs până la urmă.

Pe lângă câteva partide disputate în galele UFC, Suman Mokhtarian se ocupa cu pregătirea unor talente MMA, sportivi cu rezultate excelente în circuit.