„Ocazie istorică pentru Iran”: Casa Albă anunță progrese în negocieri, dar avertizează cu măsuri drastice

Casa Albă a transmis luni că Iranul se află într-un moment decisiv, pe care oficialii americani îl consideră „o ocazie istorică” de a ajunge la o înțelegere cu Washingtonul și de a renunța la ambițiile nucleare. În același timp, președintele Donald Trump și-a exprimat interesul ca țările arabe să contribuie la acoperirea cheltuielilor legate de conflict.

Într-o conferință de presă, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: „Într-un fel sau altul, Iranul nu va mai avea capacitatea de a amenința credibil Statele Unite sau pe aliații noștri”. Ea a adăugat că oficialii iranieni cu care Washingtonul negociază „par mai rezonabili în culise”, însă nu i-a numit, potrivit Fox News.

Leavitt a mai spus că discuțiile „continuă și merg bine”, iar „elementele rămase” ale regimului de la Teheran „devin tot mai dornice să pună capăt distrugerii și să vină la masa negocierilor cât mai pot”.

„Acești oameni par mai rezonabili în culise, în privat, în aceste conversații, decât poate câțiva dintre foștii lideri care acum nu mai sunt pe planeta Pământ”, a subliniat ea.

De asemenea, secretara de presă a precizat că orice angajamente asumate de Iran vor fi „testate”. „Aceasta este o altă ocazie istorică pentru Iran de a face ceea ce trebuie pentru a scăpa de ambițiile sale nucleare și de a ajunge la o înțelegere cu acest președinte. Sau, din nou, vor vedea consecințele grave ale Forțelor Armate ale Statelor Unite”, a adăugat Leavitt.

Trump și sprijinul țărilor arabe

Întrebată dacă președintele se gândește să solicite țărilor arabe să ajute la plata costurilor războiului, Karoline Leavitt a răspuns: „Președintele ar fi destul de interesat de o astfel de posibilitate. Este o idee pe care știu că o are și despre care cred că veți auzi mai multe de la el”.

Referitor la amenințarea lui Trump de a lovi instalații din sectorul energiei și centrale de desalinizare din Iran, Leavitt a subliniat că președintele le-a transmis iranienilor că „mișcarea lor cea mai bună este să facă o înțelegere”. Ea a precizat că armata americană va acționa „întotdeauna în limitele legii”, dar că președintele Trump este hotărât să atingă obiectivele Operațiunii Epic Fury și așteaptă ca regimul iranian să finalizeze un acord.

Potrivit oficialului, forțele americane au distrus deja 11.000 de ținte din Iran, iar Pentagonul estimează că peste 90% din forțele aeriene și navale și peste 70% din depozitele de rachete au fost eliminate.

În plus, Reuters a relatat că mii de militari din Divizia 82 Aeropurtată, unitate de elită a armatei SUA, au început să sosească în Orientul Mijlociu, alături de mii de marinari, pușcași marini și membri ai forțelor pentru operațiuni speciale deja dislocați în regiune. În weekend, aproximativ 2.500 de pușcași marini au ajuns în zonă.