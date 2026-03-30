Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
„Ocazie istorică pentru Iran”: Casa Albă anunță progrese în negocieri, dar avertizează cu măsuri drastice

Război în Orientul Mijlociu
Casa Albă a transmis luni că Iranul se află într-un moment decisiv, pe care oficialii americani îl consideră „o ocazie istorică” de a ajunge la o înțelegere cu Washingtonul și de a renunța la ambițiile nucleare. În același timp, președintele Donald Trump și-a exprimat interesul ca țările arabe să contribuie la acoperirea cheltuielilor legate de conflict.

Casa Albă anunță progrese în negocierile cu Iran FOTO: Profimedia
Casa Albă anunță progrese în negocierile cu Iran FOTO: Profimedia

Într-o conferință de presă, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: „Într-un fel sau altul, Iranul nu va mai avea capacitatea de a amenința credibil Statele Unite sau pe aliații noștri”. Ea a adăugat că oficialii iranieni cu care Washingtonul negociază „par mai rezonabili în culise”, însă nu i-a numit, potrivit Fox News.

Leavitt a mai spus că discuțiile „continuă și merg bine”, iar „elementele rămase” ale regimului de la Teheran „devin tot mai dornice să pună capăt distrugerii și să vină la masa negocierilor cât mai pot”.

„Acești oameni par mai rezonabili în culise, în privat, în aceste conversații, decât poate câțiva dintre foștii lideri care acum nu mai sunt pe planeta Pământ”, a subliniat ea.

De asemenea, secretara de presă a precizat că orice angajamente asumate de Iran vor fi „testate”. „Aceasta este o altă ocazie istorică pentru Iran de a face ceea ce trebuie pentru a scăpa de ambițiile sale nucleare și de a ajunge la o înțelegere cu acest președinte. Sau, din nou, vor vedea consecințele grave ale Forțelor Armate ale Statelor Unite”, a adăugat Leavitt.

Trump și sprijinul țărilor arabe

Întrebată dacă președintele se gândește să solicite țărilor arabe să ajute la plata costurilor războiului, Karoline Leavitt a răspuns: „Președintele ar fi destul de interesat de o astfel de posibilitate. Este o idee pe care știu că o are și despre care cred că veți auzi mai multe de la el”.

Referitor la amenințarea lui Trump de a lovi instalații din sectorul energiei și centrale de desalinizare din Iran, Leavitt a subliniat că președintele le-a transmis iranienilor că „mișcarea lor cea mai bună este să facă o înțelegere”. Ea a precizat că armata americană va acționa „întotdeauna în limitele legii”, dar că președintele Trump este hotărât să atingă obiectivele Operațiunii Epic Fury și așteaptă ca regimul iranian să finalizeze un acord.

Potrivit oficialului, forțele americane au distrus deja 11.000 de ținte din Iran, iar Pentagonul estimează că peste 90% din forțele aeriene și navale și peste 70% din depozitele de rachete au fost eliminate.

În plus, Reuters a relatat că mii de militari din Divizia 82 Aeropurtată, unitate de elită a armatei SUA, au început să sosească în Orientul Mijlociu, alături de mii de marinari, pușcași marini și membri ai forțelor pentru operațiuni speciale deja dislocați în regiune. În weekend, aproximativ 2.500 de pușcași marini au ajuns în zonă.

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Anunțul oficial făcut de Sorana Cîrstea. Ce se întâmplă după ce se lasă de tenis
fanatik.ro
image
Final de epocă pentru Viktor Orbán în Transilvania? Cum a reușit Péter Magyar să spulbere planurile Budapestei în România și Serbia
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
playtech.ro
image
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Licitații pentru produsele din depozitul ANAF. Ceasuri, bijuterii sau mașini la prețuri mici
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
William, Elisabeta, Philip, Profimedia (3) jpg
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Click!

image
Un antreprenor clujean explică de ce a renunțat la firma sa: „Până într-o zi, când un senior semizeu a venit în birou”
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare

OK! Magazine

image
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?