Cum ar putea degenera conflictul din Iran într-un război chimic și biologic

Pe fondul intensificării confruntărilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii, alături de Israel, experți în securitate avertizează asupra unui scenariu rar discutat: posibilitatea recurgerii la arme chimice sau biologice.

Pe măsură ce capacitățile convenționale ale Teheranului — inclusiv stocurile de rachete — ar putea fi diminuate, analiștii consideră că regimul ar putea lua în calcul alternative mai greu de detectat și cu impact potențial mult mai amplu.

O amenințare ignorată pe termen scurt

Dezbaterea publică s-a concentrat în principal asupra programului nuclear iranian. Însă specialiștii avertizează că riscurile imediate ar putea proveni din alte domenii, scrie The Sun.

Spre deosebire de perturbările economice sau de infrastructură — considerate gestionabile — eliberarea unui agent biologic sau chimic, fie intenționat, fie accidental, ar putea avea consecințe globale și dificil de controlat.

Capacități chimice existente

Potrivit lui Hamish de Bretton-Gordon, Iranul dispune de experiență în utilizarea armelor chimice, inclusiv în timpul Războiul Iran-Irak.

Acesta susține că probabilitatea utilizării agenților chimici — precum sarinul sau gazul muștar — este mai ridicată decât cea a folosirii armelor nucleare în viitorul apropiat. În plus, el invocă exemple recente din alte conflicte, unde astfel de substanțe au fost utilizate în mod limitat.

Extinderea riscului biologic

Un alt scenariu îngrijorător este cel al armelor biologice. Raina MacIntyre subliniază că aceste tehnologii au devenit mai accesibile și mai ieftine decât în trecut.

Ea avertizează că progresul în biologia sintetică și ingineria genetică permite dezvoltarea unor agenți patogeni cu potențial de răspândire globală, chiar pornind de la cantități inițiale reduse.

În plus, există temeri privind posibila utilizare a unor laboratoare clandestine — inclusiv în afara Iranului — pentru dezvoltarea și diseminarea acestor agenți fără a atrage atenția autorităților.

Laboratoare clandestine și vulnerabilități

Accesul relativ facil la echipamente de laborator, materiale biologice și secvențe genetice online ridică semne de întrebare privind capacitatea statelor de a preveni astfel de activități.

Cazuri recente de laboratoare ilegale descoperite în diferite părți ale lumii sugerează că infrastructura necesară pentru astfel de operațiuni poate fi creată discret și rapid.

Lecțiile pandemiei

Experții atrag atenția că experiența COVID-19 demonstrează impactul devastator pe care îl poate avea răspândirea unui agent patogen — chiar și în absența unei intenții deliberate.

Un atac biologic intenționat ar putea avea consecințe și mai severe, mai ales dacă originea sa nu este recunoscută rapid. În practică, diferențierea dintre epidemii naturale și cele provocate artificial rămâne dificilă și necesită expertiză specializată.

Dualitatea utilizărilor medicale

Un alt aspect sensibil îl reprezintă utilizarea tehnologiilor medicale în scopuri duale. Substanțe precum toxina botulinică — utilizată în mod obișnuit în medicină și cosmetică — pot deveni extrem de periculoase în concentrații mari.

Steven Quay atrage atenția că fabricile farmaceutice pot fi adaptate rapid pentru producerea unor substanțe toxice, evidențiind dificultatea de a separa cercetarea legitimă de potențiale aplicații militare.

Riscuri accidentale în zone de conflict

Pe lângă utilizarea deliberată, există și riscul unor incidente accidentale. Loviturile asupra infrastructurii industriale sau de cercetare ar putea duce la scurgeri de materiale periculoase.

Astfel de evenimente ar putea declanșa contaminări locale sau chiar epidemii, în funcție de natura substanțelor implicate și de condițiile de dispersie.

Cadru internațional limitat

Deși Iranul este semnatar al Convenției privind armele biologice, experții subliniază limitele acestui acord.

Lipsa unui mecanism strict de verificare și inspecție reduce capacitatea comunității internaționale de a monitoriza conformitatea. În plus, raportările statelor participante nu sunt întotdeauna complete sau transparente.

O amenințare în creștere

În ansamblu, analiștii avertizează că riscul utilizării sau eliberării accidentale a agenților chimici și biologici este real și insuficient reflectat în dezbaterea publică.

Pe măsură ce conflictul continuă, combinația dintre presiunea militară, accesul la tehnologie și vulnerabilitățile de monitorizare ar putea amplifica aceste riscuri.

În lipsa unor mecanisme eficiente de prevenire și răspuns, consecințele unui astfel de scenariu ar depăși cu mult impactul oricărei crize energetice sau militare convenționale.