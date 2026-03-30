search
Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum ar putea degenera conflictul din Iran într-un război chimic și biologic

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Pe fondul intensificării confruntărilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii, alături de Israel, experți în securitate avertizează asupra unui scenariu rar discutat: posibilitatea recurgerii la arme chimice sau biologice.

Bombardamente israeliene asupra unor fabrici din Iran/FOTO:EPA/EFE
Pe măsură ce capacitățile convenționale ale Teheranului — inclusiv stocurile de rachete — ar putea fi diminuate, analiștii consideră că regimul ar putea lua în calcul alternative mai greu de detectat și cu impact potențial mult mai amplu.

O amenințare ignorată pe termen scurt

Dezbaterea publică s-a concentrat în principal asupra programului nuclear iranian. Însă specialiștii avertizează că riscurile imediate ar putea proveni din alte domenii, scrie The Sun.

Spre deosebire de perturbările economice sau de infrastructură — considerate gestionabile — eliberarea unui agent biologic sau chimic, fie intenționat, fie accidental, ar putea avea consecințe globale și dificil de controlat.

Capacități chimice existente

Potrivit lui Hamish de Bretton-Gordon, Iranul dispune de experiență în utilizarea armelor chimice, inclusiv în timpul Războiul Iran-Irak.

Acesta susține că probabilitatea utilizării agenților chimici — precum sarinul sau gazul muștar — este mai ridicată decât cea a folosirii armelor nucleare în viitorul apropiat. În plus, el invocă exemple recente din alte conflicte, unde astfel de substanțe au fost utilizate în mod limitat.

Extinderea riscului biologic

Un alt scenariu îngrijorător este cel al armelor biologice. Raina MacIntyre subliniază că aceste tehnologii au devenit mai accesibile și mai ieftine decât în trecut.

Ea avertizează că progresul în biologia sintetică și ingineria genetică permite dezvoltarea unor agenți patogeni cu potențial de răspândire globală, chiar pornind de la cantități inițiale reduse.

În plus, există temeri privind posibila utilizare a unor laboratoare clandestine — inclusiv în afara Iranului — pentru dezvoltarea și diseminarea acestor agenți fără a atrage atenția autorităților.

Laboratoare clandestine și vulnerabilități

Accesul relativ facil la echipamente de laborator, materiale biologice și secvențe genetice online ridică semne de întrebare privind capacitatea statelor de a preveni astfel de activități.

„Punctele de sufocare” și dominația în noul tip de Război Rece - Ormuz între control și comerț liber

Cazuri recente de laboratoare ilegale descoperite în diferite părți ale lumii sugerează că infrastructura necesară pentru astfel de operațiuni poate fi creată discret și rapid.

Lecțiile pandemiei

Experții atrag atenția că experiența COVID-19 demonstrează impactul devastator pe care îl poate avea răspândirea unui agent patogen — chiar și în absența unei intenții deliberate.

Un atac biologic intenționat ar putea avea consecințe și mai severe, mai ales dacă originea sa nu este recunoscută rapid. În practică, diferențierea dintre epidemii naturale și cele provocate artificial rămâne dificilă și necesită expertiză specializată.

Dualitatea utilizărilor medicale

Un alt aspect sensibil îl reprezintă utilizarea tehnologiilor medicale în scopuri duale. Substanțe precum toxina botulinică — utilizată în mod obișnuit în medicină și cosmetică — pot deveni extrem de periculoase în concentrații mari.

Steven Quay atrage atenția că fabricile farmaceutice pot fi adaptate rapid pentru producerea unor substanțe toxice, evidențiind dificultatea de a separa cercetarea legitimă de potențiale aplicații militare.

Riscuri accidentale în zone de conflict

Pe lângă utilizarea deliberată, există și riscul unor incidente accidentale. Loviturile asupra infrastructurii industriale sau de cercetare ar putea duce la scurgeri de materiale periculoase.

Astfel de evenimente ar putea declanșa contaminări locale sau chiar epidemii, în funcție de natura substanțelor implicate și de condițiile de dispersie.

Cadru internațional limitat

Deși Iranul este semnatar al Convenției privind armele biologice, experții subliniază limitele acestui acord.

Lipsa unui mecanism strict de verificare și inspecție reduce capacitatea comunității internaționale de a monitoriza conformitatea. În plus, raportările statelor participante nu sunt întotdeauna complete sau transparente.

O amenințare în creștere

În ansamblu, analiștii avertizează că riscul utilizării sau eliberării accidentale a agenților chimici și biologici este real și insuficient reflectat în dezbaterea publică.

Pe măsură ce conflictul continuă, combinația dintre presiunea militară, accesul la tehnologie și vulnerabilitățile de monitorizare ar putea amplifica aceste riscuri.

În lipsa unor mecanisme eficiente de prevenire și răspuns, consecințele unui astfel de scenariu ar depăși cu mult impactul oricărei crize energetice sau militare convenționale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
mediafax.ro
image
Ce mănâncă, de fapt, Andrei Borza la micul dejun. Alegerea pe care a făcut-o în urmă cu 5 luni
fanatik.ro
image
O companie vrea să vândă lumina soarelui pe timpul nopții: „Armata este foarte interesată”. Problemele semnalate de ecologiști și astronauți
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Ucraina prezintă scuze după ce două drone s-au prăbuşit în Finlanda şi acuză bruiaj rusesc
observatornews.ro
image
Detaliul care i-a șocat pe anchetatori în cazul fetițelor dispărute din Mureș. Ce au descoperit oamenii în zona unde au fost văzute ultima dată
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
De ce turiştii din Egipt nu ar trebui să folosească Uber sau inDrive? Cu ce au voie să călătorească străinii
playtech.ro
image
Niciun club din România nu i-a urat sănătate lui Mircea Lucescu: „Nici Rapid, Dinamo sau Corvinul, pentru care a scris istorie!”
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș și-a pierdut viața după ce a înghițit o unghie falsă de a mamei! Incredibil ce a făcut tatăl lui atunci când a ajuns la spital
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, decizie ULUITOARE în privința custodiei celor trei copii. Cum au decis să-i împartă pe cei mici. Așa au gândit că e cel mai bine
romaniatv.net
image
Coaliția a decis! Plafonarea adaosului comercial la alimente se prelungește cu trei luni. Acciza la carburanți va fi redusă
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Cât de mult s-a schimbat Klaus Iohannis la un an de când nu mai este președintele României VIDEO
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Prințul William, Prințesa Kate Middleton foto profimedia 1086227036 jpg
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?