Obama, despre afirmațiile lui Trump privind paracetamolul și autismul: „O violență împotriva adevărului”

Barack Obama a criticat dur declaraţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autism, spunând că acestea reprezintă „o violenţă împotriva adevărului” și un pericol pentru sănătatea publică.

Fostul președinte american a vorbit la O2 Arena din Londra, într-un interviu acordat jurnalistului David Olusoga. Obama a spus că afirmaţiile lui Trump, care susțineau că administrarea de paracetamol în sarcină ar fi asociată cu autismul la sugari, sunt „continuu infirmate” de comunitatea medicală.

„Avem spectacolul succesorului meu din Biroul Oval care face afirmaţii generale despre anumite medicamente şi autism, care au fost continuu infirmate”, a declarat Obama. „Acest lucru subminează sănătatea publică... şi poate dăuna femeilor”.

Trump afirmase luni că „administrarea de Tylenol nu este bună” și că „toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii”.

Comentariile au fost criticate și de secretarul britanic al sănătăţii, Wes Streeting, care a îndemnat femeile să ignore sfaturile lui Trump, potrivit The Guardian.

Două viziuni asupra Americii

În discursul său, Obama a subliniat că există o confruntare între două perspective asupra viitorului Statelor Unite și al lumii: una progresistă, care promovează schimbarea prin democrație, și alta populistă, pe care a asociat-o cu Trump.

„Succesorul meu nu s-a ferit să vorbească deschis despre asta. Dorinţa lui este să se întoarcă la un mod foarte particular de a gândi despre America, în care „noi, poporul” înseamnă doar o parte din popor, nu tot poporul. Şi în care există ierarhii destul de clare în ceea ce priveşte statutul şi locul ocupat de fiecare”, a spus Obama.

Totodată, el a criticat și propria tabără, acuzând progresiştii că au devenit „îngâmfaţi” în anii ’90 și 2000: „pretinzând că au crezut în toate aceste valori pentru că nu au fost niciodată puse la încercare. Acum sunt puse la încercare”.

Profilul discret al fostului președinte

Deși în general a evitat expunerea publică după plecarea din funcţie, Obama a intervenit mai frecvent în ultima perioadă, pe măsură ce scena politică americană s-a radicalizat. La Londra, el a evitat să îl numească direct pe Donald Trump, referindu-se la acesta doar ca „succesorul meu”.

Seara a început cu salutul lui Olusoga pentru primarul Londrei, Sadiq Khan, care fusese atacat cu o zi înainte de Trump în timpul unui discurs la ONU. Khan a răspuns atunci că Trump „a demonstrat că este rasist, sexist, misogin şi islamofob”.

Obama se află în Marea Britanie în cadrul unui turneu european de discursuri, care include și o oprire la Dublin vineri. Joi, el urmează să primească titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Dublin.