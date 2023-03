O tânără din SUA a făcut de trei ori stop cardiac, și-a pierdut ambele picioare și avea probleme cu inima, dar spune că e „cea mai norocoasă”

La 21 de ani, Claire Bridges are un spirit matur care îi uimește atât pe cei care o iubesc, cât și pe medicii care au fost nevoiți să o opereze la inimă și să îi amputeze ambele picioare pentru a-i salva viața, relatează CNN.

„Avea dorința de a trăi, perseverență și un fel de strălucire în ochi. Le spun tuturor pacienților mei că asta înseamnă jumătate din bătălie”, a declarat Dr. Dean Arnaoutakis, chirurg vascular la University of South Florida Health din Tampa, care i-a amputat picioarele lui Bridges după complicații cauzate de Covid-19.

„Majoritatea oamenilor ar fi deznădăjduiți și ar simți că viața i-a tras pe sfoară”, a declarat Dr. Ismail El-Hamamsy, profesor de chirurgie cardiovasculară la Școala de Medicină Icahn de la Mount Sinai din New York, care a operat-o pe inimă pe Bridges.

„Dar ea mi-a spus: 'Mă simt ca și cum aș fi cea mai norocoasă persoană de pe această planetă'. Am toată viața în față. Pot avea copii, un viitor, atât de multe lucruri pe care să le aștept cu nerăbdare'.

„Nu a fost o singură dată când să mă uit în ochii ei și să nu simt că optimismull ei era adevărat și autentic”, a spus el. „Povestea lui Claire este una de o reziliență și pozitivitate pur și simplu incredibile”.

Povestea din spate

În ianuarie 2022, Bridges era un fotomodel de 20 de ani, cu propriul apartament, o gașcă de prieteni și o slujbă cu jumătate de normă ca barman în St. Petersburg, Florida. Era vegană și „excepțional de sănătoasă”, potrivit mamei sale, Kimberly Smith.

Când a luat Covid-19 în acea lună, nimeni nu se aștepta ca ea să fie spitalizată. Își făcuse toate vaccinurile și boosterele.

Dar Bridges se născuse cu un defect cardiac genetic comun: stenoza valvei aortice, o mutație a valvei din artera principală a inimii, aorta. În loc să aibă trei cuspide, sau clapete, care lasă sângele bogat în oxigen să curgă din inimă în aortă și în restul corpului, persoanele cu stenoză aortică se nasc adesea cu doar două. Afecțiunea face ca inima să lucreze extrem de greu pentru a-și face treaba, provocând adesea dificultăți de respirație, amețeli și oboseală.

„Puteam să fac exerciții și alte lucruri, dar nu puteam să fac niciodată sport”, a declarat ea pentru CNN. „Nu puteam să alerg. Nu puteam să mă suprasolicit”.

Mama ei a adăugat: „Am putut spune cu adevărat că a început să își cunoască limitele pe măsură ce a înaintat în vârstă: rămânea fără suflare, se oprea și lua pauze”.

Fie din cauza inimii ei, fie din alt motiv necunoscut, Covidul a lovit-o puternic pe Bridges. Starea ei de sănătate a scăpat rapid de sub control.

„Oboseală extremă, transpirații reci. În fiecare zi devenea tot mai greu să încerc să mănânc sau să beau ceva”, și-a amintit ea. „Apoi, într-o zi, mama mea m-a găsit într-o stare în care nu puteam răspunde și m-a dus de urgență la spital. În acea noapte, am făcut de trei ori stop cardiac”.

Bridges a fost pusă pe dializă, pe un ventilator și pe o pompă exterioară pentru inima ei bolnavă. A alunecat în psihoză.

„Mă gândeam că toată lumea încerca să mă omoare, dar eu mă țineam tare”, a spus ea, adăugând că apoi a văzut cu proprii săi ochi o lumină strălucitoare și pe răposatul ei bunic.

„Stătea pe o bancă, pescuia, și purta o șapcă de baseball”, a spus ea. „Apoi i-am văzut pe părinții mei printr-o fereastră. Nu știu dacă i-am văzut cu adevărat sau dacă a fost în mintea mea, dar m-am gândit: `Nu pot să-i las așa`. Și corpul meu nu voia să renunțe. La propriu”.

În timp ce spiritul lui Bridges se lupta, medicii se străduiau să îi salveze viața. Organele ei au început să se oprească, inima ei fragilă slăbind și mai mult. Sângele nu-i ajungea la extremități, iar țesuturile din ambele picioare au început să moară.

Chirurgii au încercat să salveze cât mai mult din picioarele ei. Mai întâi, au deschis țesuturile din ambele picioare pentru a reduce umflăturile, apoi i-au amputat o gleznă. În cele din urmă, nu a existat nicio alegere: ambele picioare au trebuit să fie amputate.

Medicii s-au adunat în jurul patului ei pentru a-i da vestea.

„Îmi amintesc că m-am uitat la ei și le-am spus: 'Ei bine, vă mulțumesc că mi-ați salvat viața. Oh, pot avea picioare bionice?”, a spus Bridges.

„Toată lumea a fost total șocată de faptul că a acceptat atât de bine vestea”, și-a amintit Smith despre fiica ei. „Dar întreaga mea familie știa că, dacă această tragedie ar fi lovit pe vreunul din noi, Claire ar fi fost cea care ar fi suportat-o cel mai bine. Optimistă și pozitivă, asta este Claire”.

Pierderea picioarelor a fost doar o parte din lupta lui Bridges pe drumul către recuperare. „Erau atât de multe lucruri din cauza cărora ar fi putut să moară în timp ce era în spital”, a spus Smith.

Malnutrită, Bridges a fost pusă pe un tub de hrănire. Ea a vomitat, rupându-și o parte din intestinul subțire, și „aproape că a sângerat”, a spus Smith. Pentru a o salva, medicii au fost nevoiți să facă o transfuzie de urgență — o procedură periculoasă din cauza inimii sale slabe.

„Aproape că a murit în timp ce primea transfuzia de urgență pentru că trebuiau să pompeze sângele atât de repede”, a spus Smith. „Apoi, a doua zi a sângerat din nou, dar au depistat-o la timp”.

Bridges a dezvoltat sindromul de realimentare, o afecțiune în care electroliții, mineralele și alte fluide vitale dintr-un organism subnutrit sunt dezechilibrate atunci când se reintroduce hrana, provocând convulsii, slăbiciune musculară și cardiacă și, în unele cazuri, comă. Fără un tratament rapid, poate duce la insuficiența organelor și la moarte.

Într-o altă lovitură, părul ei a început să cadă, probabil din cauza lipsei de alimentație adecvată. Familia și prietenii ei au venit în ajutorul ei.

„Știam că singura modalitate de a mă opri din plâns de fiecare dată când îmi smulgeam bucăți de păr din cap era să scap de tot de el”, a spus Bridges. „I-am spus fratelui meu, Drew, că mă gândeam să mă rad în cap. Fără să piardă o clipă, el s-a uitat imediat la mine și mi-a spus: `O să mă rad și eu cu tine`.

Apoi toată lumea mi-a spus că se vor rade și ei în cap”, a spus Bridges zâmbind. „A fost de fapt un moment extrem de drăguț, distractiv și eliberator — în plus, mi-am dorit întotdeauna să mă rad în cap, așa că am reușit să tai acest lucru de pe lista mea de dorințe!”.

Bridges le mulțumește prietenilor și familiei sale — împreună cu membrii comunității care au organizat strângeri de fonduri sau au contactat-o prin intermediul rețelelor de socializare — pentru menținerea atitudinii ei optimiste pe tot parcursul acestei vicisitudini.

„Sunt foarte binecuvântată că am o familie atât de uimitoare, dar și prieteni și oameni din comunitatea mea care sunt ca o familie”, a spus ea. „Oameni pe care nu îi cunoșteam, oameni cu care nu am mai vorbit din școala primară sau din liceu, mi-au întins mâna.

„Da, mi-am permis să jelesc și au fost zile negre. Dar, sincer, prietenii și familia mea m-au înconjurat cu atât de multă dragoste încât nu am avut nicio secundă să văd cu adevărat negativ picioarele mele sau felul în care arăt acum.”

O operație neobișnuită la inimă

Inima lui Bridges a reprezentat un alt obstacol: deja fragilă înainte de boala ei prelungită, era acum grav afectată. Avea nevoie de o nouă valvă în aortă cât de curând.

„Întotdeauna am știut că Claire va avea nevoie de o operație pe cord deschis la un moment dat”, a declarat mama ei. „Medicii au vrut să fie cât mai înaintată în vârstă înainte de a înlocui valva, deoarece , cu cât ești mai bătrân, cu atât ești mai mare și sunt mai puține șanse să fie nevoie de o altă operație la scurt timp după aceea.”

Medicii ei au apelat la El-Hamamsy de la Mount Sinai, un expert într-o formă mai complicată de înlocuire a valvei aortice numită procedura Ross.

„Orice persoană care are o speranță de viață anticipată de 20 de ani sau mai mult este cu siguranță un potențial candidat pentru Ross”, a spus El-Hamamsy, „și este o soluție perfectă pentru mulți tineri ca Claire”.

Spre deosebire de intervențiile chirurgicale mai tradiționale care înlocuiesc valva aortică defectă cu o versiune mecanică, procedura Ross folosește propria valvă pulmonară a pacientului, care este „o imagine în oglindă a unei valve aortice normale cu trei cuspide”, a spus El-Hamamsy.

„Este o valvă vie și, ca orice lucru viu, este adaptabilă”, a spus chirurgul. „Devine ca o nouă valvă aortică și îndeplinește toate funcțiile foarte sofisticate pe care le-ar avea o valvă aortică normală”.

Valva pulmonară este apoi înlocuită cu un donator de la un cadavru, „unde contează puțin mai puțin, deoarece presiunile și tensiunile de pe partea pulmonară sunt mult mai mici”, a spus el.

Utilizarea unei piese de schimb a valvei aortice din corpul pacientului elimină și nevoia de a utiliza pe tot parcursul vieții diluanți de sânge și riscul permanent de hemoragie majoră sau de coagulare și de accident vascular cerebral, a mai spus El-Hamamsy. Și, pentru că noua valvă este mai rezistentă decât valva defectă pe care o înlocuiește, pacienții nu sunt atât de predispuși să aibă nevoie de intervenții chirurgicale viitoare.

„Ross este singura operație de înlocuire a valvei aortice care le permite pacienților să aibă o speranță de viață normală”, a spus el, „și o calitate a vieții complet normală, fără restricții, fără modificări ale stilului de viață și cu o durabilitate foarte bună a operației”.

Procedura Ross este mai dificilă din punct de vedere tehnic decât inserarea unei valve tisulare sau a unei valve mecanice, „unele dintre cele mai simple operații pe care noi, în calitate de chirurgi cardiaci, le-am face vreodată”, a spus El-Hamamsy.

Deoarece operația necesită un nivel ridicat de abilități tehnice, aceasta este disponibilă doar în câteva unități chirurgicale în acest moment.

„Este nevoie de chirurgi dedicați care doresc să se dedice practicii pentru procedura Ross și care au abilitățile tehnice și expertiza necesare pentru a face acest lucru”, a adăugat el. „Pacienții trebuie să știe că ar trebui să fie supuși operației într-o unitate certificată Ross”.

„Claire a făcut această alegere”

Când El-Hamamsy a întâlnit-o pentru prima dată pe Bridges în primăvara anului trecut, în cadrul unui apel video, nu era sigur că va fi capabil să facă operația. Având doar 57 de kilograme înainte de a se îmbolnăvi, Bridges pierduse aproape 31 de kilograme în timpul spitalizării sale.

„Era atât de emaciată. Nu aveam cum să o duc în sala de operație în starea aia” a spus El-Hamamsy. „Nu m-am așteptat niciodată că își va reveni atât de repede și că își va păstra mentalitatea ei uimitor de pozitivă”.

Încet, timp de mai multe luni, Bridges a luptat pentru a-și recăpăta sănătatea. La reabilitare, ea a început să învețe să meargă cu ajutorul unor proteze la membrele inferioare. Pe măsură ce a devenit mai puternică, ea a continuat una dintre activitățile sale preferate: escalada.

„La șase luni, abia dacă o puteam recunoaște - luase din nou în greutate, pielea i se vindecase complet la locurile de amputare și era o persoană cu totul diferită față de fata subnutrită și slăbită pe care o întâlnisem în spital”, a declarat Arnaoutakis, chirurgul vascular.

Operația la inimă a fost efectuată cu succes în decembrie. Astăzi, Bridges se află în plină reabilitare cardiacă și așteaptă cu nerăbdare să i se monteze lame protetice — membre inferioare în formă de J, din fibră de carbon, care îi vor permite să alerge pe o pistă de atletism pentru prima dată în viața ei.

De asemenea, ea s-a întors la modeling, mândră să arate lumii cât de bine a supraviețuit.

El-Hamamsy nu este surprins. „I-am spus din ziua în care am întâlnit-o pe acel Zoom: 'Va fi un mare privilegiu să am grijă de tine, pentru că m-ai inspirat. Nu am mai întâlnit niciodată o tânără cu acest nivel de maturitate și de viziune asupra vieții'.

„Încă mă mai gândesc la Claire din când în când, când mă lovesc de dificultăți în viață sau orice altceva. Este un memento că fericirea și pozitivitatea sunt o alegere. Claire a făcut această alegere”.