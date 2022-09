Prima amputare chirurgicală, efectuată în urmă cu 31.000 de ani

Cea mai veche dovadă de amputare chirurgicală a fost descoperită într-o peşteră din Indonezia, acolo unde cercetătorii au găsit rămăşiţele unei persoane care a murit în urmă cu 31.000 de ani și care prezenta urmele unui picior amputat.

Descoperirea stabilește că originea acestei operații complicate este mai veche cu 24.000 de ani decât se credea inițial. Moartea persoanei nu a survenit în urma intervenției, amputarea având loc în copilărie. Creşterea şi vindecarea osului piciorului sugerează că şi-a revenit şi a mai trăit încă şase până la nouă ani, murind în jurul vârstei de 20 de ani.

Mormântul a fost excavat într-o peşteră numită Liang Tebo, în Kalimantan de Est.

„Am îndepărtat cu mare grijă depozitele şi am înregistrat jumătatea inferioară a rămăşiţelor. Am putut vedea că piciorul stâng era absent, dar şi că fragmentele osoase rămase erau neobişnuite. Aşa că am fost entuziasmaţi de gama de posibilităţi, inclusiv o intervenţie chirurgicală, care a cauzat acest lucru", a declarat pentru BBC Tim Maloney, unul dintre cei trei cercetători care au găsit şi excavat mormântul.

Rămăşiţele au fost examinate și de doctorul Melandri Vlok: „O astfel de descoperire este un amestec de entuziasm şi tristeţe, pentru că acest lucru s-a întâmplat unei persoane. Această persoană, un copil, a experimentat atât de multă durere, chiar dacă a fost acum 31.000 de ani".

Amputaţiile necesită o cunoaştere cuprinzătoare a anatomiei umane şi a igienei chirurgicale, precum şi abilităţi tehnice considerabile, a declarat Charlotte Robertson, arheolog la Universitatea Durham.

„În zilele noastre, dacă te gândeşti la amputaţie în context occidental, este o operaţie foarte sigură. Persoanei i se administrează anestezie, se folosesc proceduri sterile, există un control al sângerării şi un management al durerii. Însă, în urmă cu 31.000 de ani, cineva efectuează o amputaţie pe această persoană şi are succes", a precizat Charlotte Robertson.

Maloney şi colegii săi fac cercetări pentru a afla ce instrumente chirurgicale din piatră ar fi putut fi folosite la acea vreme.