search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

S-a câștigat jackpotul record EuroMillions de 250 de milioane de euro

0
0
Publicat:

Loteria Națională din Franța a dezvăluit că o persoană a câștigat jackpotul record EuroMillions, loterie transnațională. Jackpotul a atins limita de 250 de milioane de euro  pentru această ultimă extragere.

EuroMillions/FOTO: Profimedia
EuroMillions/FOTO: Profimedia

Numerele câștigătoare au fost 24, 31, 34, 41 și 43, în timp ce stelele norocoase au fost 06 și 08, potrivit The Independent.

Site-ul web EuroMillions a listat un câștigător al jackpotului la aproximativ o oră după ce numerele au fost dezvăluite. Deși încă nu și-au revendicat premiul în bani, s-a dezvăluit că biletul câștigător a fost vândut în Franța.

Acest lucru vine după ce un sindicat familial irlandez a revendicat un jackpot EuroMillions în valoare de 250 de milioane de euro (216 milioane de lire sterline) pe 17 iunie. Jackpotul a atins suma maximă pe 6 iunie, după ce a fost reportat de mai multe ori.

Andy Carter, consilier senior pentru câștigători la Allwyn, a declarat: „Jackpotul de marți are capacitatea de a transforma nu doar viața câștigătorului, ci și viața prietenilor și familiei din jurul său. Așadar, asigurați-vă că obțineți un bilet pentru a avea șansa de a ridica cel mai mare câștig din istoria Marii Britanii.”

Șapte persoane au câștigat și premiul al doilea, cu cinci numere potrivite și o stea. Premiul estimat pentru acesta este de 130.554 lire sterline (151.463 euro).

De asemenea, șapte persoane au ghicit și cinci numere, câștigând 13.561 lire sterline (15.732 de euro).

EuroMillions este o loterie transnațională, lansată la 7 februarie 2004 de către loteria franceză Française des Jeux, loteria spaniolă Loterías y Apuestas del Estado, și de către loteria britanică Camelot Group. Prima extragere a avut loc vineri 13 februarie 2004 la Paris.

Inițial, țările participante au fost Marea Britanie, Franța și Spania, iar de la extragerea din 8 octombrie 2004 li s-au mai alăturat și Austria, Belgia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia și Elveția.

Extragerile au loc în fiecare marți și vineri la 20:45 CET la Paris. Un bilet standard la EuroMillions costă €2.50, £2.00 sau CHF 3.00 per variantă jucată, în funcție de moneda locală. 

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
mediafax.ro
image
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
fanatik.ro
image
Motivul pentru care cei doi tineri s-au aruncat în fața TIR-ului în accidentul tragic de pe autostrada A1
libertatea.ro
image
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR
digi24.ro
image
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
gsp.ro
image
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Un român care şi-a cumpărat casă în SUA regreta achiziţia. Visul american s-a transformat în povară: „Pierdeţi bani”
playtech.ro
image
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Focuri de armă în Sectorul 3 din București! Un cetățean străin a tras în dreptul unei terase
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 450 de lei pentru românii cu venituri mici, mai ales pensionari! Înscrieri de miercuri, 20 august, pe platforma de vouchere
mediaflux.ro
image
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
click.ro
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef, Profimedia (1) jpg
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef. Cât este de specială, ce simbolizează și la ce preț se ridică un astfel de model?
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani

OK! Magazine

image
De ce gestul lui Harry doare atât de mult? Pentru mulți lăudabil, inițiativa sa ”apasă multe butoane” la Palat

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!