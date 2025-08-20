S-a câștigat jackpotul record EuroMillions de 250 de milioane de euro

Loteria Națională din Franța a dezvăluit că o persoană a câștigat jackpotul record EuroMillions, loterie transnațională. Jackpotul a atins limita de 250 de milioane de euro pentru această ultimă extragere.

Numerele câștigătoare au fost 24, 31, 34, 41 și 43, în timp ce stelele norocoase au fost 06 și 08, potrivit The Independent.

Site-ul web EuroMillions a listat un câștigător al jackpotului la aproximativ o oră după ce numerele au fost dezvăluite. Deși încă nu și-au revendicat premiul în bani, s-a dezvăluit că biletul câștigător a fost vândut în Franța.

Acest lucru vine după ce un sindicat familial irlandez a revendicat un jackpot EuroMillions în valoare de 250 de milioane de euro (216 milioane de lire sterline) pe 17 iunie. Jackpotul a atins suma maximă pe 6 iunie, după ce a fost reportat de mai multe ori.

Andy Carter, consilier senior pentru câștigători la Allwyn, a declarat: „Jackpotul de marți are capacitatea de a transforma nu doar viața câștigătorului, ci și viața prietenilor și familiei din jurul său. Așadar, asigurați-vă că obțineți un bilet pentru a avea șansa de a ridica cel mai mare câștig din istoria Marii Britanii.”

Șapte persoane au câștigat și premiul al doilea, cu cinci numere potrivite și o stea. Premiul estimat pentru acesta este de 130.554 lire sterline (151.463 euro).

De asemenea, șapte persoane au ghicit și cinci numere, câștigând 13.561 lire sterline (15.732 de euro).

EuroMillions este o loterie transnațională, lansată la 7 februarie 2004 de către loteria franceză Française des Jeux, loteria spaniolă Loterías y Apuestas del Estado, și de către loteria britanică Camelot Group. Prima extragere a avut loc vineri 13 februarie 2004 la Paris.

Inițial, țările participante au fost Marea Britanie, Franța și Spania, iar de la extragerea din 8 octombrie 2004 li s-au mai alăturat și Austria, Belgia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia și Elveția.

Extragerile au loc în fiecare marți și vineri la 20:45 CET la Paris. Un bilet standard la EuroMillions costă €2.50, £2.00 sau CHF 3.00 per variantă jucată, în funcție de moneda locală.