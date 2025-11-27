O înțelegere proastă în Ucraina ar amenința interesele SUA, spune Michael Bloomberg, om de afaceri, fost primar al New York-ului

Termenii planului de pace al SUA se îmbunătățesc pentru Ucraina după discuțiile de la Geneva , ceea ce este o veste bună. Însă, în căutarea unei victorii diplomatice, Casa Albă nu ar trebui să uite costul unui acord slab care nu reușește să descurajeze agresiunea rusească, scrie Michael Bloomberg, om de afaceri, fost primar al New York-ului și fondator al Bloomberg News.

El a subliniat că propunerea inițială în 28 de puncte trebuia să-i descurajeze pe ruși. Însă, în schimb, acordul a inclus priorități rusești: cedarea de teritoriu de către Ucraina, reducerea armatei sale, interzicerea ajutorului extern. Garanțiile de securitate, deși mai puternice, erau totuși structurate într-un mod care i-ar fi permis lui Vladimir Putin să provoace distrugerea lor dacă ar fi vrut.

În opinia sa, liderii europeni, la fel ca mulți din Congres, au fost pe bună dreptate alarmați de vestea planului de pace. Și, în timp ce oficialii ucraineni par mulțumiți de noile versiuni ale acordului-cadru, cele mai controversate probleme, inclusiv schimbul de teritorii, rămân nerezolvate, scrie Bloomberg.

Rusia ar ieși mai puternică din punct de vedere militar

„Un acord eșuat ar reprezenta o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci și pentru interesele strategice ale SUA. Rusia ar ieși mai puternică din punct de vedere militar, amenințând Europa și sporind, în loc să reducă, povara asupra Americii. Pentagonul ar trebui probabil să își intensifice sprijinul pentru aliații NATO cu mai multe trupe, mai multă supraveghere, mai multă apărare antirachetă și o gestionare mai eficientă a crizelor, lăsând mai puține resurse pentru a controla China în Indo-Pacific. Dacă Putin încalcă acordul, așa cum sugerează experiența trecută, SUA ar trebui fie să reziste, riscând să fie atrase într-un război mai amplu și mai complicat, fie să fie expuse ca un tigru de hârtie”, scrie Bloomberg.

În plus, susține Bloomberg, abandonarea Ucrainei ar transforma-o într-un alt Afganistan, un exemplu evident al lipsei de fiabilitate a SUA. Ar alimenta proliferarea nucleară, deoarece statele vulnerabile ar decide că au nevoie de propriul factor de descurajare. De asemenea, adaugă el, ar submina ordinea liberală, iar țări precum China s-ar simți mai libere în ceea ce privește propriile ambiții teritoriale.

Statele Unite, a spus el, ar trebui să recunoască faptul că interesele lor sunt cel mai bine servite de o Ucraină puternică, care face parte din Europa și se poate apăra pe termen lung cu arme și informații occidentale. Acordul pe care Casa Albă îl va susține nu ar trebui să submineze această posibilitate.

Primul pas către pace ar trebui să fie un armistițiu de-a lungul liniei frontului

Astfel, continuă el, primul pas către pace ar trebui să fie un armistițiu de-a lungul liniei frontului, cu schimburi teritoriale care să fie convenite ulterior. Potrivit acestuia, Ucraina este un stat suveran și nu ar trebui să fie obligată să accepte restricții privind dimensiunea forțelor sale armate sau prezența trupelor străine pe teritoriul său. În același timp, garanțiile de securitate occidentale ar trebui să fie obligatorii, cu mecanisme clare, iar activele rusești înghețate ar trebui să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei.

„Congresul ar trebui să facă presiuni asupra administrației pentru a permite transferul de rachete Tomahawk către Ucraina, un factor de descurajare puternic care ar fi folosit doar dacă Rusia încalcă acordul de încetare a focului. În mod similar, Germania ar trebui să furnizeze rachetele sale cu rază lungă de acțiune Taurus. Țările europene ar trebui să înceteze certurile și să ofere împrumuturi garantate cu active rusești înghețate pentru a acoperi deficitul bugetar al Ucrainei”, a subliniat Bloomberg.

De asemenea, el consideră că legislativul SUA ar trebui să adopte o lege bipartizană care i-ar permite lui Trump să impună amenzi cumpărătorilor de exporturi rusești, iar astfel de sancțiuni ar fi activate automat în cazul reluării ostilităților. Guvernul ucrainean, la rândul său, ar trebui să sprijine o anchetă și o urmărire penală completă a celor implicați în „Minditcigate” pentru a restabili încrederea în guvernul Zelenski, atât în ​​țară, cât și în străinătate.

„Dacă Putin respinge astfel de termeni, lipsa sa de sinceritate în ceea ce privește pacea va fi cel puțin evidentă. Liderul rus a afirmat în repetate rânduri că pentru Kremlin controlul asupra Ucrainei este esențial pentru viziunea sa de a restabili măreția țării sale. Acest proiect necesită autoritarism continuu pe plan intern și agresiune în străinătate, ceea ce va duce la înrobirea rușilor și la amenințări constante la adresa vecinilor. Singura pace la care Statele Unite ar trebui să tindă este una care să le limiteze ambițiile, nu să le încurajeze”, a concluzionat Michael Bloomberg.