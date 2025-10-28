Femeia care susține că a rămas gravidă fără contact fizic, condamnată pentru omor

Daisy Link, o deținută din Statele Unite care a declarat că a rămas gravidă fără să fi avut contact intim, a fost condamnată acum pentru că și-a ucis soțul. Link și-a omorât partenerul în 2022, după ce l-a împușcat, scrie People Magazine.

Cum a devenit cunoscută Daisy Link

Daisy Link, în vârstă de 30 de ani, a devenit virală în 2024, după ce a afirmat că a rămas însărcinată cu un alt deținut (Joan DePaz), dar fără contact fizic. La acel moment, ea era acuzată de uciderea soțului și se afla în arest preventiv, așteptând procesul.

În ciuda faptului că nu ar fi avut contaxt sexual, femeia a născut în închisoare. Cum a fost posibil? Link și DePaz (și el acuzat de crimă) ar fi declarat că au improvizat un sistem prin care au legat lenjerii de pat între gurile de ventilație ale celulelor, iar DePaz i-ar fi trimis lui Link material seminal învelit în folie de plastic.

„Nu-mi vine să cred că a funcționat”, a declarat Link, într-un interviu acordat publicației WSVN în noiembrie 2024. „Cred că totul s-a întâmplat cu un scop.”

Procesul a ajuns la final

Acum, procesul lui Daisy Link a ajuns la final, iar femeia a fost găsită vinovată de uciderea fostului său partener, Pedro Jimenez, alături de care avea doi copii. Cei doi au format un cuplu timp de aproximativ nouă ani înainte de crimă.

Avocații lui Daisy Link spun că aceasta a ajuns la crimă într-un moment de furie, după ce partenerul ar fi amenințat-o că o va da afară din casă și îi va lua copiii.

Procurorul în schimb, care a avut câștig de cauză, a mers în fața instanței pe idee că relația era toxică, iar violențele veneau din ambele părți.

,,Daisy Link a aprins scânteia acelei nopți, pentru că voia să pună capăt acestei relații, iar asta i s-a părut cea mai bună metodă.”, a pledat procurorul Alex Bergida.

Juriul a deliberat mai puțin de două ore și a pronunțat verdictul de vinovăție pentru crimă de gradul al doilea. Sentința urmează să fie stabilită în cadrul unei audieri viitoare.

Kenan Bowie, unul dintre membrii juriului și-a justificat votul pentru condamare astfel: „Dacă el a fugit și a fost împușcat în spate, nu pare a fi autoapărare. Au fost multe minciuni din partea ei, încă din momentul în care a sunat la 911”.

Ce se va întâmpla cu bebelușul pe care Daisy Link l-a născut în închisoare

Bebelușul pe care Link l-a născut în închisoare se află acum în grija membrilor familiei, scrie site-ul american Local 10.

Următoarea ședință pentru investigațiile premergătoare sentinței finale în cazul crimei este programată pentru 21 noiembrie.