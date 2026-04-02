O copilă dispărută la vârsta de 13 ani a fost găsită în viață după mai bine de trei decenii

Autoritățile din Arizona (SUA) au anunțat că o femeie dată dispărută în urmă cu 32 de ani, pe când avea doar 13 ani, a fost găsită în viață. Dispariția Christinei Marie Plante fusese raportată dispărută în mai 1994,iar de atunci a fost căutată continuu.

Christina a plecat pe jos de acasă, în Star Valley, pentru a merge la grajdul unde se afla calul ei și „a dispărut fără urmă”, potrivit biroului șerifului din comitatul Gila.

La momentul dispariției, cazul a declanșat o amplă operațiune de căutare, cu implicarea poliției locale, a voluntarilor și a resurselor regionale, potrivit The Guardian.

În ciuda „căutărilor exhaustive, interviurilor și verificărilor investigative”, nu au apărut indicii care să ducă la găsirea adolescentei.

„Un angajament reînnoit pentru investigarea dosarelor rămase fără soluție”

Plante a fost introdusă în bazele de date naționale pentru copii dispăruți, iar afișe cu semnalmentele ei au fost distribuite în întreaga țară. De-a lungul anilor, anchetatorii au revenit periodic asupra cazului, reanalizând probele și urmărind orice informație nouă.

Biroul șerifului a precizat că înființarea Unității pentru Cazuri Nerezolvate a reprezentat „un angajament reînnoit pentru investigarea dosarelor rămase fără soluție”.

Miercuri, 1 aprilie, autoritățile au anunțat că Plante a fost „găsită în viață”. Identitatea ei a fost confirmată, iar statutul de persoană dispărută a fost oficial închis. Din respect pentru viața privată a femeii, poliția nu a oferit detalii suplimentare.

„Folosind progresele tehnologice, tehnicile moderne de investigație și revizuirea detaliată a cazurilor, detectivii au dezvoltat noi piste care, în cele din urmă, au dus la o descoperire importantă”, se arată în comunicatul biroului șerifului din Gila.

Biroul șerifului a transmis că rămâne dedicat rezolvării cazurilor nerezolvate și încurajează publicul să ofere informații relevante pentru alte dosare similare.

Amintim că un alt caz, al dispariției unei fetițe de trei ani, din Kentucky, SUA, în anii '80, a fost elucidat recent, la mai bine de patru decenii. Victima, Michelle Newton, a fost găsită într-un alt stat, vie și nevătămată, după o anchetă a Biroului Șerifului din comitatul Jefferson. Femeia habar n-a avut că fusese răpită.

Amintim că, în 2023, Kayla Unbehaun din South Elgin, în vârstă de 15 ani, a fost găsită în Carolina de Nord la aproape șase ani după ce a fost răpită de propria mamă.