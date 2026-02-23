O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării rămâne neelucidat

O femeie din North Carolina, SUA, dispărută fără urmă în urmă cu 24 de ani, a fost găsită „în viață și în stare bună”, însă cazul continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru familie și anchetatori, notează publicația People.

Femeia, o mamă a trei copii, care avea 38 de ani la momentul dispariției, ducea o existență complet nouă. Descoperirea sa a lăsat familia răvășită și plină de întrebări cu privire la locul în care s-a aflat în tot acest timp, conform autorităților și presei locale.

Biroul Șerifului din comitatul Rockingham a anunțat pe 20 februarie că Michelle Hundley Smith, în prezent în vârstă de 62 de ani, a fost localizată după ce anchetatorii au primit un pont legat de dispariția sa. Locul exact în care se află acum nu va fi dezvăluit, însă familia a fost informată oficial că a fost localizată.

„La data de 20 februarie, Sgt. A. Disher și detectivul C. Worley au luat legătura cu Michelle Hundley Smith, într-o locație nedezvăluită din Carolina de Nord, în viață și în stare bună”, au transmis autoritățile. La solicitarea femeii, locul în care se află în prezent nu va fi făcut public.

Michelle Hundley Smith, originară din orașul Eden, avea 38 de ani și 3 copii când a fost dată dispărută, pe 31 decembrie 2001. Soțul ei a fost cel care a alertat autoritățile, după ce femeia plecase pe 9 decembrie la cumpărături de Crăciun, la un magazin din Martinsville, Virginia, aflat la aproximativ 27 de kilometri de casă, și nu s-a mai întors.

„O investigație amplă a fost lansată imediat”, au precizat reprezentanții Biroului Șerifului, subliniind că dosarul a rămas deschis timp de două decenii. De-a lungul anilor, cazul a implicat mai multe agenții din Carolina de Nord și Virginia, inclusiv Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord (SBI), Administrația pentru Combaterea Drogurilor (DEA) și Biroul Federal de Investigații (FBI).

În paralel, familia nu a încetat nicio clipă să o caute. În 2018, fiica sa a creat o pagină de Facebook pentru a strânge informații despre dispariție, iar alți apropiați, printre care verișoara Barbara Byrd, au vorbit constant în presă despre necesitatea continuării anchetei.

După ce a aflat că mama sa este în viață, fiica femeii, Amanda, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. „Sunt extaziată, sunt furioasă, sunt cu inima frântă, mă simt în toate felurile!”, a scris ea. „Voi mai avea o relație cu mama mea? Sincer, nu pot răspunde, pentru că nici eu nu știu... Prima reacție ar fi da, absolut, dar apoi mă gândesc la toată durerea... Dar chiar și așa... Mama mea este doar un om, la fel ca noi toți.”

Verișoara femeii a declarat pentru postul local WFMY-TV că vestea a lăsat-o fără cuvinte. „Parcă aș vrea să ies afară și să strig: «Este în viață, este în viață!»”, a spus ea. „Cea mai mare întrebare pentru ea este: ce s-a întâmplat în decembrie, acum atâția ani? Ce te-a făcut să pleci? Ce s-a întâmplat?”

Totodată, aceasta a precizat că respectă dorința rudei sale de a nu fi contactată. „Înțeleg și respect faptul că nu vrea ca niciunul dintre noi să o contactăm. Nu sunt furioasă. Cel mai important răspuns pe care l-am primit astăzi este că este în viață. Nimic altceva nu contează în acest moment”, a afirmat Byrd.

Deși cazul pare, oficial, închis, misterul dispariției din 2001 rămâne, deocamdată, fără explicații publice.