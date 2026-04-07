Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Israelul a lansat un „val de lovituri” aeriene împotriva Iranului, „menite să distrugă infrastructura regimului terorist”

Război în Orientul Mijlociu
Israelul a anunţat marţi, 7 aprilie, un „val de lovituri" asupra Iranului după ce preşedintele american Donald Trump a respins o ofertă de armistiţiu din partea ţărilor mediatoare pentru a pune capăt războiului americano-israelian împotriva Iranului, notează AFP.

Armata israeliană anunţă un „val” de lovituri împotriva Iranului. FOTO Shutterstock

Anunțul a fost făcut de armata israeliană, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

„Cu puţin timp în urmă, forţele israeliene au efectuat un val de lovituri aeriene menite să distrugă infrastructura regimului terorist iranian din Teheran şi din alte părţi ale Iranului", a scris armata pe Telegram.

Amintim că demersurile de a obține o încetare a focului între Statele Unite și Iran par tot mai fragile, pe fondul retoricii tot mai dure ale președintelui american Donald Trump și al unui răspuns considerat nesatisfăcător din partea Teheranului la propunerile de pace ale SUA.

Potrivit oficialilor americani și agenției de stat iraniene IRNA, Iranul a transmis un cadru de pace în 10 puncte, descris de un oficial american drept „maximalist”, prin intermediul mediatorilor regionali. Documentul enumeră condițiile Teheranului pentru oprirea războiului și vine cu puțin timp înainte de termenul limită impus de Trump, marți.

Propunerea iraniană a fost dezbătută în plan intern timp de două săptămâni și trimisă luni mediatorilor pakistanezi, a relatat Axios,

Trump a reluat amenințările, declarând că Statele Unite sunt pregătite să distrugă complet infrastructura critică a Iranului într-un interval foarte scurt dacă nu se ajunge la un acord.

Top articole

Partenerii noștri

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Cine este omul din umbră de la U Cluj, în drumul spre titlul de campioană. Gestul de 330.000 de euro care o ține în joc și pe rivala de la CFR. Exclusiv
fanatik.ro
image
România își alungă „Arhitecții” sistemului medical. De ce vor să plece în străinătate 70% dintre tinerii specialiști în sănătate publică
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
observatornews.ro
image
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici
cancan.ro
image
O româncă născută în 1966 a muncit aproape 38 de ani în România și Italia. Când va ieși la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
prosport.ro
image
Meseria în care se câştigă peste 8.000 lei în România. Nu ai nevoie de studii superioare
playtech.ro
image
Stenograme explozive din dosarul de spionaj: cine e fostul candidat căruia șeful agenților moldoveni i-a cerut protecția în arestul de la București
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
fără imagine
Cum supraviețuiesc cei o sută de marinari românii blocați în Strâmtoarea Ormuz
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Procedura care-l poate salva pe Mircea Lucescu. Ce este sistemul ECMO propus de medicii de la Spitalul Universitar
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Rețeta Annei Lesko de cozonac cu nucă și gem de prune. Secretul vedetei pentru un gust intens și aromat
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
