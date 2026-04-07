Israelul a lansat un „val de lovituri” aeriene împotriva Iranului, „menite să distrugă infrastructura regimului terorist”

Israelul a anunţat marţi, 7 aprilie, un „val de lovituri" asupra Iranului după ce preşedintele american Donald Trump a respins o ofertă de armistiţiu din partea ţărilor mediatoare pentru a pune capăt războiului americano-israelian împotriva Iranului, notează AFP.

Anunțul a fost făcut de armata israeliană, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

„Cu puţin timp în urmă, forţele israeliene au efectuat un val de lovituri aeriene menite să distrugă infrastructura regimului terorist iranian din Teheran şi din alte părţi ale Iranului", a scris armata pe Telegram.

Amintim că demersurile de a obține o încetare a focului între Statele Unite și Iran par tot mai fragile, pe fondul retoricii tot mai dure ale președintelui american Donald Trump și al unui răspuns considerat nesatisfăcător din partea Teheranului la propunerile de pace ale SUA.

Potrivit oficialilor americani și agenției de stat iraniene IRNA, Iranul a transmis un cadru de pace în 10 puncte, descris de un oficial american drept „maximalist”, prin intermediul mediatorilor regionali. Documentul enumeră condițiile Teheranului pentru oprirea războiului și vine cu puțin timp înainte de termenul limită impus de Trump, marți.

Propunerea iraniană a fost dezbătută în plan intern timp de două săptămâni și trimisă luni mediatorilor pakistanezi, a relatat Axios,

Trump a reluat amenințările, declarând că Statele Unite sunt pregătite să distrugă complet infrastructura critică a Iranului într-un interval foarte scurt dacă nu se ajunge la un acord.