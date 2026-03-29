Video Cel puțin 8 milioane de americani au ieșit în stradă. Proteste uriașe împotriva lui Trump și în Europa

Cel puțin opt milioane de persoane au participat sâmbătă la marșurile „No Kings” („Fără Regi”) împotriva administrației Donald Trump, potrivit organizatorilor citați de presa americană. Mișcarea, care reunește zeci de organizații și activiști democrați, a organizat peste 3.300 de proteste în toate cele 50 de state americane pentru a denunța ceea ce numește „autoritarismul” președintelui Trump.

Această mobilizare reprezintă o creștere estimată de un milion de participanți și 600 de marșuri suplimentare față de protestul similar din octombrie 2025. Organizația s-a impus astfel ca cel mai mare protest unificator de la revenirea miliardarului republican la Casa Albă, notează EFE și AFP, preluate de Agerpres.

„Război ilegal” și acuzații la adresa ICE

Protestatarii au criticat în cadrul manifestațiilor ceea ce consideră „război ilegal” lansat de președintele Trump împotriva Iranului, acțiune despre care spun că a dus la creșterea prețurilor la combustibili și la inflație. De asemenea, au cerut oprirea „abuzurilor” Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Principala demonstrație a avut loc în Minneapolis, cel mai mare oraș din Minnesota, devenit epicentrul indignării naționale împotriva ICE și a Patrulei de Frontieră, după ce agenții acestora i-au ucis pe cetățenii americani Renee Good și Alex Pretti în ianuarie 2026. În fața a zeci de mii de persoane, legenda rock Bruce Springsteen a interpretat piesa „Streets of Minneapolis”, scrisă ca un omagiu pentru victime.

Vorbind în Minneapolis, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a mulțumit locuitorilor pentru că s-au opus unui „războinic în devenire” precum Donald Trump.

Fostul candidat democrat la președinție, Bernie Sanders, a declarat: „Nu vom accepta niciodată un președinte care este un mincinos patologic, un cleptocrat și un narcisist care subminează Constituția Statelor Unite și statul de drept în fiecare zi”.

Alte zeci de mii de persoane au mărșăluit pe străzile din New York City, în frunte cu actorul Robert De Niro, un critic vocal al președintelui. „Alți președinți și-au testat deja limitele constituționale ale puterii, dar niciunul nu a reprezentat o asemenea amenințare existențială pentru libertățile și securitatea noastră. (...) Trebuie oprit”, a afirmat actorul.

Proteste și în Europa

La Roma, Amsterdam, Madrid și Atena au avut loc, de asemenea, mitinguri împotriva președintelui american, arătând că protestul a depășit granițele SUA și a devenit un fenomen global.

Casa Albă a respins protestele, numindu-le „ședințe de terapie” pentru „tulburarea Trump”, termen folosit de președinte și susținătorii săi pentru a ironiza opoziția. Protestele au loc într-un context tensionat pentru Trump: rata de dezaprobare a președintelui a ajuns la 59%, cel mai ridicat nivel din cele două mandate ale sale, potrivit unui sondaj publicat de Fox News în cursul săptămânii.