Mobilizarea forțată a lui Putin, premisele unei „rețete pentru măcel”. Un general explică cum sunt instruiți recruții ruși

Generalul în rezervă Mark Hertling a explicat de ce mobilizarea decretată de Putin are toate premisele unei „rețete pentru măcel”. Într-un editorial apărut în Washington Post, fostul comandant al armatei SUA în Europa a explicat cum sunt instruiți noii recruți în SUA, spre deosebire de cei din Rusia.

„Convocarea este un scandal, dar nu numai din motivele la care v-ați putea gândi. Trimiterea de noi recruți, rezerviști ruși slab pregătiți și civili neantrenați în Ucraina este o rețetă pentru măcel. Ei nu vor fi pregătiți pentru ceea ce vor întâmpina acolo [...]

Putin ar putea continua să trimită cetățeni ruși nedoritori să participe la o invazie prost gândită și ilegală pentru care, de altfel, nici nu sunt antrenați sau pregătiți. Doar că ei nu vor fi la un război. Este doar o nouă crimă - de data aceasta împotriva propriilor cetățeni", a scris Hertling.

Cum sunt instruiți noii recruți în SUA versus Rusia

Perioada de instrucție de bază a noilor recruți în SUA este de 10 săptămâni, în cursul cărora au parte de un antrenament intensiv, a explicat generalul american. Americanii care se înrolează în armată sunt învățați să tragă la țintă, să acorde primul ajutor, să înțeleagă o hartă, să se orienteze la sol, să lanseze grenade, să lucreze în echipă și să răspundă atacurilor inamice, de la cele de artilerie la cele chimice. Dar ei sunt familiarizați și cu elementele de disciplină militară, li se spune despre valori și primesc noțiuni despre etosul profesional. În SUA, specialitățile militare au perioade de instruire de la câteva luni la patru ani, și mulți dintre recruții ce dobândesc abilități avansate urmează ulterior o carieră militară.

Rusia, în schimb, are o armată formată în special din recruți. Peste un milion de bărbați între 18 și 27 ani sunt eligibili anual pentru serviciul militar, însă doar între 120.000 și 140.000 dintre ei sunt înrolați în armată. Instruirea de bază durează între o lună și două luni, după care urmează antrenamente avansate într-o anumită specialitate, ce variază între trei și șase luni. Soldații absolvenți raportează unităților lor pentru o perioadă scurtă – de la un an la un an și jumătate. Puțini dintre ei aleg o carieră militară ulterior.

Generalul american a oferit detalii despre instalațiile de antrenament rusești pe care le-a vizitat de-a lungul anilor, și pe care le-a calificat drept „rudimentare”, dar și despre tratamentele neprofesioniste de care aveau parte noii recruți. În plus, antrenamentele i s-au părut superficiale, iar condițiile oferite neprimitoare.

„Este lesne de înțeles de ce. Sergenții instructori ruși erau neprofesioniști, hărțuiau și abuzau continuu recruții. Tragerea la țintă era orientată spre familiarizarea cu o armă, și nu spre calificarea în folosirea ei. Soldații au primit puține cartușe pentru a se antrena în poligoanele de tragere. Pregătirea în domeniul primului ajutor era rudimentară, orientarea după hartă și navigația terestră inexistente, inițiativa soldaților lipsea, iar disciplina era laxă.

Barăcile erau aglomerate, paturile apropiate, ventilația era slabă. Dușurile și toaletele erau latrine comune. Mâncarea din cantine consta în porții mici, fără feluri alternative și având o valoare nutritivă redusă. Nu am observat niciun fel de pregătire privind valorile, etica soldaților, comportamentul profesional sau predarea războiului terestru, toate părți esențiale ale pregătirii de bază americane. Cea mai mare parte a instruirii în aceste domenii, mi-a spus un colonel rus, se desfășoară după ce soldații părăsesc pregătirea de bază și se prezintă la unitățile lor”.

O rețetă pentru eșec

„După ce am urmărit armata rusă în primele șapte luni ale campaniei sale din Ucraina, nu pot spune că sunt surprins de vreunul dintre eșecurile lor. Rușii s-au comportat așa cum ar fi sugerat antrenamentul lor: prost. Numărul victimelor reflectă acest lucru. Nu este de mirare că atât de mulți tineri ruși fug din țară," a conchis Hertling.

Ministerului britanic al Apărării a realizat o evaluare similară, în raportul său de luni.

„Insuficiența instructorilor militari și graba cu care Rusia a dat drumul mobilizării sugerează că multe dintre noii soldați vor fi desfășurați pe linia frontului cu o pregătire militară minimă. Probabil că vor suferi o rată mare de uzură".

Cu toate că Putin a declarat miercurea trecută că vor fi chemați doar cetățenii care au fost în armată și „care au specialități profesionale specifice și experiența corespunzătoare”, totuși persoanele fără experiență militară anterioară au fost forțate să se înroleze, potrivit unor mărturii recente.

Kremlinul a recunoscut că au fost comise „erori" în selecția recruților dar că speră ca mobilizarea trupelor să se accelereze după acestea vor fi remediate.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a dat asigurări că oficialii din regiunile unde au fost probleme „lucrează acum în mod activ pentru a rectifica situația", potrivit Reuters.

„Au existat cazuri în care decretul a fost încălcat. Aceste cazuri de nerespectare a criteriilor cerute sunt în curs de rectificare", a spus el.