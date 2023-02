Misterul planează asupra balonului chinez detectat în SUA. De ce un dirijabil, și nu sateliți spion? VIDEO

China susține că balonul detectat deasupra statului Montana este civil, fiind deviat de la cursul său de vânt, dar oficialii americani suspectează că este folosit în scopuri de spionaj. De ce nu ar folosi China mai degrabă sateliți spion?

Pentagonul a evaluat că balonul are la bord senzori și echipament de supraveghere, și că, în plus, este manevrabil, demonstrând că își poate schimba direcția, contrar a ceea ce spune China că ar avea capabilități limitate de autodirijare. În plus, a apărut deasupra unor zone sensibile din statul Montana, unde se află silozuri de focoase nucleare, ceea ce a obligat armata SUA să ia măsuri pentru a împiedica colectarea de informații.

SUA au considerat prezența balonului o amenințare suficient de mare pentru a justifica anularea vizitei la Beijing a secretarului de stat american, Anthony Blinkeln, care avea programată o deplasare în China în acest weekend.

AP citează oficiali americani, inclusiv de la Pentagon, potrivit cărora nu este nicio îndoială că este un balon de supraveghere care zboară la o altitudine de 18.600 metri - totuși ei nu au oferit prea multe detalii.

Administrația Biden este la curent cu prezența balonului chiar de dinainte de a trece în spațiul aerian al SUA dinspre Alaska, la începutul săptămânii, au dezvăluit sub rezerva anonimatului oficiali americani.

În primul comunicat al Pentagonului, transmis joi, a venit precizarea că balonul nu reprezintă o amenințare militară - o recunoaștere implicită că nu transportă arme - dar că, „odată ce l-a detectat, guvernul SUA a luat imediat măsuri să asigure protecția față de colectarea de informații sensibile”.

Balonul reprezintă un risc pentru SUA, chiar dacă nu este înarmat, spune generalul în retragere John Ferrari, cercetător invitat la American Enterprise Institute. De pildă, în acest mod Beijingul ar putea testa capacitatea Americii de a detecta amenințările și de a identifica breșe în sistemul de avertizare aeriană al țării. Totodată, ar putea permite Chinei să detecteze emisiile electromagnetice pe care sateliții de la altitudini mai mari nu le pot detecta, cum ar fi frecvențele radio de mică putere, ceea ce i-ar putea ajuta să înțeleagă modul în care comunică diferite sisteme de arme americane.

Biden a vrut să doboare balonul

Potrivit unor înalți oficiali ai administrației, impulsul președintelui american Joe Biden a fost să doboare balonul.

Dar oficialii seniori ai Pentagonului l-au sfătuit cu tărie să nu facă acest lucru din cauza riscurilor pentru siguranța celor de la sol.

Un oficial american a declarat că pachetul de senzori pe care îl transportă balonul cântărește circa 450 de kilograme, iar dirijabilul este suficient de mare și zboară îndeajuns de sus pentru ca potențiala arie de împrăștiere a resturilor să se întindă pe kilometri întregi, fără niciun control asupra locului în care ar ateriza în cele din urmă.

Deocamdată, oficialii au declarat că SUA îl vor monitoriza, folosind „o varietate de metode”, inclusiv avioane. Pentagonul a precizat că balonul nu reprezintă o amenințare militară și nu oferă Chinei capacități de supraveghere la care să nu aibă acces deja prin sateliții săi de spionaj.

Explicația Chinei potrivit căreia curenții de aer globali - vânturile cunoscute sub numele de Westerlies - au abătut balonul de pe teritoriul său până în vestul Statelor Unite este plauzibilă, a declarat Dan Jaffe, profesor de chimie atmosferică la Universitatea din Washington.

„Este în deplină concordanță cu tot ceea ce știm despre vânturi", a spus Jaffe, care studiază de două decenii modul în care particulele poluante din orașele chinezești, fumul incendiilor de pădure din Siberia și praful de la furtunile de nisip din deșertul Gobi sunt transportate de vânt în SUA.

„Timpul de tranzit din China până în Statele Unite ar fi de aproximativ o săptămână". „Cu cât se ridică mai sus, cu atât ajunge mai repede", a spus Jaffe. El a precizat că baloanele meteorologice și de cercetare au de obicei capacități de dirijare în funcție de cât de sofisticate sunt, astfel acestea pot fi absente sau limitate.

Statele Unite sunt în mare parte tăcute în această privință, dar insistă că balonul este manevrabil, sugerând că China a deplasat în mod deliberat balonul spre sau în spațiul aerian american.

Martori au văzut dâre de fum în zona în care survolat balonul

O explozie pe cerul din Billings Montana, unde un balon spion chinezesc a survolat regiunea, a fost surprinsă vineri de o cameră de luat vederi, relatează Daily Mail.

O înregistrare video surprinde o dâră de fum pe cer pe unde a trecut balonul

Dolly Moore, care a filmat scena, a declarat că „a văzut un avion trecând la o viteză foarte mare și apoi o explozie pe cer'”.

Avioane de luptă F-22 au fost mobilizate pentru a urmări dispozitivul în timp ce acesta plutea miercuri deasupra statului Montana, care se învecinează cu Canada.

Un oficial american din domeniul apărării a declarat că acesta a intrat în spațiul aerian al SUA "în urmă cu câteva zile", dar locația sa exactă nu a fost comunicată.

Cu toate acestea, senatorul de Montana, Steve Daines, a avertizat că balonul ar fi putut viza terenurile unde sunt adăpostite rachete nucleare ale statului.

„Montana joacă un rol vital în securitatea națională prin găzduirea silozurilor de rachete nucleare la Malmstrom AFB”, a scris Daines către Departamentul Apărării.

„Având în vedere ostilitatea și destabilizarea tot mai mare de pe glob care vizează Statele Unite și aliații noștri, sunt alarmat de faptul că acest balon spion a reușit să se infiltreze în spațiul aerian al țării noastre și al statului Montana”, a spus el

Ministerul chinez de Externe a declarat că balonul „a deviat serios de la ruta stabilită” și și-a exprimat regretul că „dirijabilul s-a abătut în Statele Unite din cauza unui caz de forță majoră” și a susținut că servește la cercetări științifice „cum ar fi meteorologia'”.- lucru contestat de Pentagon.

De ce un balon și nu un satelit spion?

„Probabil că Beijingul încearcă să transmită un semnal Washingtonului: «Deși dorim să îmbunătățim legăturile, suntem, totodată, mereu pregătiți pentru o competiție susținută, folosind orice mijloace necesare», fără a inflama grav tensiunile", a declarat pentru BBC analistul independent He Yuan Ming.

„Și ce instrument ar fi mai potrivit în acest scop decât un balon aparent inofensiv?".

Traiectoria de zbor anticipată a balonului, în apropierea anumitor baze de rachete, sugerează că este puțin probabil ca acesta să se fi abătut de la curs, a spus He Yuan Ming.

Departamentul american al Apărării a declarat joi că balonul se află „la o altitudine semnificativ mai mare decât cea în care este activ traficul aerian civil".

Totuși expertul în China Benjamin Ho nu este convins, amintind că Beijingul are la dispoziție o tehnologie de supraveghere mai sofisticată.

„Au alte mijloace ca să spioneze infrastructura americană sau orice informație pe care au vrut să o obțină. Balonul a fost o modalitate de a trimite un semnal americanilor și, totodată, au vrut să observe cum reacționează americanii", a explicat Dr. Ho - coordonator al programului China la Școala de Studii Internaționale S Rajaratnam din Singapore.

Alți experți cred că este posibil ca obiectivul Chinei să fi fost chiar acela ca SUA să detecteze balonul.

„E posibil tocmai asta să fi fost ideea: să fie reperat. Este posibil ca prin acest balon China să vrea să arate că are o capacitate tehnologică sofisticată de a pătrunde în spațiul aerian al SUA fără a risca o escaladare serioasă. În această privință, un balon este o alegere ideală", a explicat Arthur Holland Michel de la Consiliul Carnegie pentru Etica Afacerilor Internaționale.

Cu toate acestea, experții subliniază faptul că baloanele pot fi echipate cu tehnologie modernă, cum ar fi camere de spionaj și senzori radar, și că există unele avantaje ale utilizării baloanelor pentru supraveghere, în special faptul că nu sunt atât de costisitoare și sunt mai ușor de implementat decât dronele sau sateliții.

Mai mult, viteza mai scăzută permite balonului să planeze și să monitorizeze zona țintă pentru perioade mai mari de timp. Pe de altă parte, mișcarea unui satelit este limitată la orbita sa.