Milionar la 15 ani: un adolescent din SUA a vândut jocul de cărți inventat la 7 ani unei mari companii

Un adolescent din Seattle, SUA, a devenit milionar la doar 15 ani, după ce a vândut jocul de cărți creat de el când avea doar 7 ani unei companii din Statele Unite.

Alex Butler, acum în vârstă de 15 ani, împreună cu părinții săi, Leslie Pierson și Mark Butler, au vândut luna trecută drepturile pentru jocul „Taco vs. Burrito” companiei PlayMonster, potrivit Seattle Times.

„Nu m-am simțit niciodată foarte atașat de joc. Nu e ceva super important pentru mine. Doar am vrut să obțin cât mai mulți bani din el”, a declarat adolescentul.

Suma exactă pentru care a fost vândut jocul nu a fost făcută publică, însă Alex și părinții săi lucrează acum împreună pentru a investi banii. Totuși, adolescentul a mărturisit că visează să își cumpere „un Lamborghini”.

Ideea jocului i-a venit „din întâmplare”, după cum spune chiar Alex, precizând că nici măcar nu-i plăceau taco-urile sau burrito-urile atunci. Inspirat de jocuri de familie precum „Exploding Kittens”, a decis să-și creeze propriul joc.

Inițial, mama lui – antreprenoare în serie și fostă participantă la emisiunea Shark Tank – a crezut că fiul ei se va plictisi rapid. În schimb, Alex și-a dus părinții în cafenele locale pentru a testa prototipul jocului și a continuat să-i adauge idei noi.

Leslie Pierson a lansat ulterior o campanie de strângere de fonduri online pentru a acoperi costurile de producție. După doar o zi, campania strânsese deja peste 1.000 de dolari – mult peste așteptările lui Alex.

Până la finalul campaniei și cu ajutorul promovării la Comic Con Seattle, familia a reușit să strângă 25.000 de dolari. A urmat crearea propriei companii – Hot Taco Inc., în care Alex deține pachetul majoritar.

Au produs primul lot de jocuri, în valoare de aproximativ 30.000 de dolari, pe care l-au listat pe Amazon. Jocul s-a vândut rapid, iar la finalul primului an, veniturile ajunseseră la aproape 1,1 milioane de dolari.

1,5 milioane de copii vândute și o achiziție importantă

De-a lungul anilor, „Taco vs. Burrito” a vândut peste 1,5 milioane de exemplare, devenind cel mai vândut joc de pe Amazon și beneficiind de două extensii. Popularitatea tot mai mare a făcut ca familia să caute un partener pentru distribuție la scară largă.

După mai multe oferte, au decis să vândă jocul companiei PlayMonster. Directorul executiv al companiei, Jonathan Berkowitz, a spus că a fost impresionat de simplitatea, umorul și accesibilitatea jocului pentru toate vârstele.

„E uimitor când copiii îi pot învinge pe părinți într-un joc, iar părinții chiar se distrează”, a declarat Berkowitz. El a adăugat că PlayMonster are în plan extinderea francizei cu noi versiuni și piețe.

Începând din noiembrie, compania va lansa și o ediție specială, pentru colecționari, a jocului.