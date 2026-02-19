Melania Trump, pe locul doi în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale SUA. Cine o depășește

Un sondaj recent arată că Melania Trump se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai puțin populare Prime Doamne din istoria recentă a Statelor Unite, devansată doar de Hillary Clinton, rivala soțului său la alegerile din 2016.

Potrivit YouGov, 2.255 de cetățeni americani au evaluat, la începutul acestei luni, ultimele 11 Prime Doamne pe o scară de la „Excepțional” la „Slab”, informează The Independent.

36% dintre respondenți au considerat că Melania Trump a fost „slabă”, iar alți 10% au spus că a fost „sub medie”. În același timp, 18% au apreciat-o ca fiind „excepțională” și 12% „peste medie”, ceea ce a condus la un scor net de -16.

Hillary Clinton a obținut un scor și mai scăzut, -17, cu 33% dintre participanți considerând-o „slabă” și 11% „sub medie”.

Primele Prime Doamne în preferințele publicului

În topul celor mai apreciate Prime Doamne se află Jackie Kennedy (+56), Rosalynn Carter (+32) și Nancy Reagan (+25). Michelle Obama s-a remarcat și ea, cu un scor de +21: 33% au considerat-o „excepțională”, 12% „peste medie”, iar 22% „slabă”.

În general, majoritatea Prime Doamnelor recente au primit scoruri mai mari decât soții lor. Singura excepție este Hillary Clinton, care a avut un scor semnificativ mai scăzut decât Donald Trump (-17 vs. -3). Alte cupluri prezidențiale au scoruri apropiate, precum Jacqueline Kennedy și John F. Kennedy (+56 vs. +61), Nancy și Ronald Reagan (+25 vs. +22) sau Michelle și Barack Obama (+21 vs. +15). Melania și Donald Trump au scoruri negative, dar similare (-16 vs. -20).

Donald Trump, cel mai puțin popular președinte recent

Sondajul arată că 48% dintre respondenți consideră că Donald Trump a fost „slab”, iar 6% „sub medie”. Trump a primit cea mai scăzută evaluare dintre cei 20 de președinți incluși în sondaj, în timp ce 19% l-au catalogat drept „excepțional”.

În urma sa, Joe Biden a fost perceput drept cel mai puțin popular fost președinte, cu 38% „slab” și 12% „sub medie”, doar 7% considerându-l „excepțional”. Sondajul subliniază că „opiniile despre Primele Doamne sunt în general politice și polarizate într-un mod similar cu opiniile despre soții lor”.

Rezultatele sondajului vin în contextul lansării documentarului Melania, care a stârnit controverse. Potrivit raportărilor, filmul a încasat 7 milioane de dolari în primul weekend, însă vânzările au scăzut semnificativ în a doua săptămână, la 2,4 milioane de dolari. Amazon a plătit 40 de milioane de dolari pentru drepturile de difuzare și alți 35 de milioane pentru promovare.