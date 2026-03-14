Susținătorii MAGA, păcăliți de „soldatul blond” Jessica Foster, un model pro-Trump creat cu AI, care a strâns peste un milion de urmăritori

Susținătorii MAGA au fost păcăliți de Jessica Foster, un personaj virtual pro-Trump, creat cu ajutorul inteligenţei artificiale, care a strâns rapid peste un milion de urmăritori pe reţelele sociale și și-a folosit popularitatea pentru promovarea unui cont cu conținut pentru adulți.

"Soldatul blond" Jessica Foster. FOTO: Instagram
O tânără blondă, care se prezintă drept soldat american și susținătoare declarată a preşedintelui Donald Trump şi a politicii acestuia, a adunat rapid peste un milion de urmăritori pe rețelele sociale, în special dintre fanii MAGA.

Zeci de fotografii publicate o înfățișează în uniformă militară, în ipostaze patriotice sau alături de lideri politici cunoscuți, de la Donald Trump până la Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski.

Fotografiile par să fie făcute pe piste de aeroport, în baze militare sau la evenimente oficiale, iar în una dintre ele este surprinsă chiar în Biroul Oval, primind un buchet de trandafiri de la Donald Trump de Ziua Îndrăgostiților. Ulterior, ea distribuit o fotografie în care apare alături de președinte și Prima Doamnă, Melania Trump.

Singura problemă, semnalată de numeroase publicaţii din presa internaţională este că „soldatul blond” nu există în realitate: Jessica Foster este un personaj creat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, iar profilul ei viral nu urmărește activismul politic, ci atragerea de utilizatori către o platformă de conținut pentru adulți.

Când a apărut Jessica Foster

Contul Jessica Foster a apărut pe Instagram în decembrie 2025 și a crescut extrem de rapid, adunând aproape un milion de urmăritori în câteva luni.

Pe profilul virtual apar imagini cu Jessica în uniformă militară, ținând discursuri sau participând la conferințe. O postare, care a strâns 659.000 de aprecieri, o arată ținând un discurs la conferința „Board of Peace” a lui Donald Trump, pe care ea a denumit-o din greșeală „Border of Peace” (Granița Păcii).

O altă imagine cu „soldatul blond” mergând alături de președinte a strâns până acum peste un milion de aprecieri.

Fotografiile au circulat intens pe rețelele sociale, iar mii de utilizatori au fost convinși că personajul este real.

Erori și suspiciuni

Mai mulți veterani militari și observatori au remarcat, însă, detalii care au ridicat semne de întrebare. În unele dintre fotografii, pe uniforma militară a aşa-zisei susţinătoare a lui Donald Trump apare prenumele „Jessica” în locul numelui de familie, ceea ce este neobișnuit pentru uniformele armatei americane.

De asemenea, anumite imagini par modificate digital sau retușate, indicând că personajul este creat artificial.

Scopul real: promovarea unei platforme pentru adulţi

Le Figaro arată că scopul principal al contului este promovarea unei pagini OnlyFans, unde Jessica Foster apare sub pseudonimul @jessicanextdoor. Pe această platformă sunt publicate imagini și conținut cu caracter erotic, iar utilizatorii pot plăti pentru acces la postări exclusive, uneori chiar peste 100 de dolari per postare, convinși că interacționează cu o persoană reală.

Profilul a fost creat inițial pe 28 noiembrie 2025 pe Instagram, iar ulterior au apărut conturi similare și pe alte platforme, inclusiv pe X, la începutul anului 2026. În câteva luni, imaginile cu „soldatul blond” pro-Trump au circulat masiv, iar mulți utilizatori au considerat că Jessica Foster este o persoană reală.

Potrivit publicației Fast Company, citată de Le Figaro, metoda folosită de creatorii contului ar putea încălca regulile platformei OnlyFans, care impun ca profilurile să fie asociate cu persoane reale și ca imaginile generate de inteligență artificială să fie clar etichetate.

Ironia este că biografia pesonalului fictiv Jessica Foster postată pe cont sugerează exact contrariul: „Funcționară ziua, mică obraznică noaptea. Sunt nouă aici, fiți drăguți cu mine. Apropo, răspund tuturor mesajelor, dar aveți răbdare, nu sunt robot ha ha”.

Dezbateri pe reţelele sociale

Cazul Jessica Foster a stârnit o dezbatere amplă pe rețelele sociale privind modul în care inteligența artificială poate crea personaje convingătoare, capabile să atragă masiv public și să genereze venituri pe măsură.

Unii internauți critică faptul că astfel de conturi pot manipula publicul și pot induce în eroare utilizatori vulnerabili, în timp ce alții se tem că fenomenul ar putea deveni tot mai frecvent pe platformele onlinemotiv pentru care este necesară impunerea unor reguli şi unui control mai strict în ceea ce priveşte etichetarea conținutului generat de AI.

