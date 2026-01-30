Presa mainstream nu a avut acces la premiera filmului „Melania” la Trump Kennedy Center

Premiera documentarului „Melania”, despre fosta primă-doamnă Melania Trump, a avut loc joi seară la Trump Kennedy Center, însă majoritatea presei mainstream nu a avut acces la proiecție. Reporterii de la The New York Times, The Washington Post, AP și Vanity Fair nu au primit bilete, iar singurii reprezentanți ai presei prezenți pe covorul roșu au fost Dan Ball și soția sa, Peyton Drew, de la canalul de știri One America News, potrivit Variety.

În orele premergătoare evenimentului, jurnaliștii discutau între ei pentru a afla cine va avea acces, însă, odată cu sosirea membrilor administrației Trump, a devenit clar că majoritatea nu vor putea participa. La eveniment au fost prezenți oficiali precum Robert F. Kennedy Jr., Pete Hegseth, Lee Zeldin și Mike Johnson, alături de regizorul Brett Ratner și producătorul Marc Beckman.

Deși accesul presei a fost limitat, președintele Donald Trump a răspuns câtorva întrebări ale reporterilor, iar Melania Trump, îmbrăcată într-un costum negru Dolce & Gabbana, a pozat pentru fotografi. Întrebat despre costurile filmului – Amazon MGM Studios a plătit 40 de milioane de dolari pentru drepturi și aproximativ 35 de milioane pentru marketing – Trump a declarat: „A fost o decizie a soției mele. Consider filmul foarte important și o afacere mare”.

Se estimează că filmul va înregistra în acest weekend între 3 și 5 milioane de dolari la box-office, în ciuda cheltuielilor uriașe. Capturile de ecran cu săli goale de cinema au devenit virale pe rețelele sociale, deși producătorul Marc Beckman susține că rapoartele „cifrele reale” sunt „foarte pozitive”.

Documentarul marchează revenirea lui Brett Ratner după mai multe acuzații de hărțuire sexuală în 2017. Regizorul a explicat că unii membri ai echipei au preferat să nu fie menționați oficial din motive de siguranță.

„Înțeleg dacă un liberal lucrează la film și nu vrea să fie menționat, dar vrea să-și hrănească familia. Nu învinovățesc pe nimeni pentru asta”, a declarat acesta.

Robert Kennedy Jr. a declarat că a participat pentru a o susține pe Melania Trump, apreciind implicarea ei în domenii precum sănătatea copiilor și protecția acestora în sistemul de plasament. „Cred că a fost descrisă ca o figură unidimensională, dar nu asta este ea”.