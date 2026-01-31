search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
„De fapt, trebuia să mă întâlnesc cu altcineva”. Cum s-au cunoscut Donald și Melania Trump

Donald și Melania Trump au avut un parcurs atipic până la Casa Albă, fiind o relație cu despărțiri, reîmpăcări și ambiții politice vechi. Povestea lor începe în New York-ul anilor ’90 și ajunge la Washington, două decenii mai târziu.

Donald și Melania Trump FOTO Shutterstock
Dincolo de avalanșa de povești care au pus sub semnul întrebării fericirea căsniciei lor, Trump a câștigat alegerile prezidențiale în 2016 și, la aproape 20 de ani după ce Melania Trump fusese întrebată pentru prima dată despre posibilitatea de a deveni Prima Doamnă a Statelor Unite, cei doi s-au mutat la Casa Albă, scrie E!News.

„Îmi place Washingtonul. Îmi place să locuiesc aici. Și am transformat Casa Albă într-un cămin – pentru fiul nostru și pentru soțul meu – și ne place să trăim aici”, declara Melania pentru ABC News în octombrie. „Este o mare onoare pentru noi să ne servim marea națiune.”

Cum s-a cunoscut actualul cuplu Trump

Donald Trump, încă căsătorit, dar separat la acel moment, a cunoscut-o pe Melania Knauss în septembrie 1998, la o petrecere organizată la celebrul Kit Kat Club din Manhattan de Paolo Zampolli, președintele agenției ID Models. Era perioada New York Fashion Week, iar Melania, un model de 28 de ani care se mutase din Slovenia în SUA în 1996, ieșise în oraș cu prietenii. Trump era la o întâlnire, dar, după cum avea să povestească mai târziu, a fost imediat atras de viitoarea lui soție – chiar dacă nu a fost dragoste la prima vedere în sensul clasic.

„Am luat-o razna. De fapt, trebuia să mă întâlnesc cu altcineva”, își amintea Trump într-un interviu acordat lui Larry King la CNN, în 2005. „Era o supermodelă extraordinară care stătea lângă Melania. Eu trebuia să o întâlnesc pe acea supermodelă. Mi-au spus: «Uite, e cutare». Eu am zis: «Uitați de ea. Cine este cea din stânga?» Și era Melania.”

Melania povestea în 2016 pentru Harper’s Bazaar: „Voia numărul meu de telefon, dar era cu o întâlnire, așa că, evident, nu i l-am dat. I-am spus: «Nu îți dau numărul meu; dă-mi-l tu pe al tău și te voi suna». Voiam să văd ce fel de număr îmi dă – dacă era unul de birou, ce înseamnă asta? Eu nu fac afaceri cu tine.”

Trump i-a dat patru numere – „biroul, Mar-a-Lago, casa din New York, totul” – iar ea l-a sunat câteva zile mai târziu. („Dacă mi-ar fi dat doar numărul de la birou, asta ar fi arătat că nu e foarte serios”, i-ar fi spus Melania unei prietene, potrivit New York Post. „Asta spune multe despre cum vede un bărbat o femeie și cum o tratează.”)

Nici ea, nici președintele nu consumă alcool, iar numeroase persoane care o cunoșteau pe Melania la acea vreme o descriau drept opusul unei petrecărețe: se simțea mai bine în discuții unu-la-unu sau în grupuri mici decât în centrul atenției și era foarte strictă în privința odihnei și a somnului de frumusețe.

„Era neobișnuit să iasă în oraș; nu mergea niciodată în cluburi sau baruri”, a declarat Zampolli pentru Post. „Nu a avut pe nimeni în New York înainte de Donald. Mergea singură la film și la sală.”

Spre finalul anului 1999, Melania a pozat, într-un mod devenit celebru, nud (cu acoperiri strategice) pentru coperta revistei britanice GQ, într-un material intitulat „Sex la înălțime: Melania Knauss își câștigă milele aeriene”, publicat în ediția din ianuarie 2000.

La o cină fastuoasă la Mar-a-Lago, chiar înainte de Crăciun, ea declara unui reporter Washington Post: „Cred că America are nevoie de un nou lider. Este bine. Este o idee bună. Ai nevoie de cineva care, mmm, vorbește direct și nu—” și a mimat pe cineva care se clatină dintr-o parte în alta.

Vorbind cu New York Times câteva săptămâni mai târziu, deja în postura de „potențială primă doamnă”, Melania a tratat cu umor agitația creată în jurul discuției picante (și felul obiectivant în care Trump obișnuia să vorbească despre femei).

Cei doi s-au despărțit pentru o scurtă perioadă

La scurt timp după Anul Nou 2000, New York Post, tabloidul preferat al lui Trump, relata că el și Melania s-au despărțit și că ea era „cu inima frântă”.

„Este o fată grozavă, dar Donald trebuie să fie liber o vreme. Nu a vrut să se lege”, spunea o sursă apropiată de Trump pentru publicație. „A decis să ia o pauză.”

Totuși, tatăl a patru copii, divorțat de două ori, ar fi spus că a fost „cel mai greu lucru pe care l-a făcut vreodată”.

Un prieten declara: „Încă era afectat de despărțirea de Marla și avea nevoie de companie. Apoi a apărut Melania – frumoasă și disponibilă.”

O eventuală împăcare era posibilă, spunea o altă sursă, „dar șansele erau mai mari la una dintre mesele de ruletă ale lui Trump”.

„La început, avea unele probleme de încredere în el”, a declarat fotograful Matthew Atanian, fost coleg de apartament al Melaniei când s-a mutat prima dată la New York, pentru GQ în 2016. „Îmi spunea că nu acceptă asta, că el revenise la vechile obiceiuri. Și-a păstrat apartamentul ca să aibă propriul ei spațiu, din cauza asta.”

La mijlocul lunii ianuarie 2000, Trump, din nou singur, participa la o petrecere dedicată concursului Miss USA și spunea pentru New York Times: „Melania este o femeie uimitoare, o femeie extraordinară, o femeie minunată și ne va lipsi.”

Melania, mereu discretă în privința presupuselor infidelități ale soțului ei, povestea în 2016 pentru DuJour că tentativa lui Trump de a intra în politică la acea vreme a fost „parțial” motivul despărțirii. „Am fost separați câteva luni, nu mult. Apoi ne-am împăcat”, spunea ea. „El se gândea mereu la [o candidatură la președinție]. Dar iubea ceea ce făcea, afacerea lui. Nu spunea «Acum e momentul». A avut mereu asta în el.”

În 2001, Melania s-a mutat definitiv cu Donald în Trump Tower.

Donald și Melania s-au căsătorit pe 22 ianuarie 2005, la Biserica Episcopală Bethesda-by-the-Sea din Palm Beach. Ceremonia a fost urmată de o recepție la Mar-a-Lago, cu aproximativ 350 de invitați, printre care Bill și Hillary Clinton, Rudy Giuliani, Anna Wintour, Barbara Walters, Katie Couric, Heidi Klum, Simon Cowell, Sean „Diddy” Combs, Shaquille O’Neal, Kelly Ripa și Billy Joel, care a și cântat – la fel ca Elton John, Paul Anka și Tony Bennett.

„Vreau să fie clar”, declara Melania pentru DuJour în 2016, „că în 1999, când m-au întrebat ce fel de primă doamnă aș fi, se spunea că aș fi una tradițională, un fel de Jackie Kennedy sau Betty Ford. Dar asta era în 1999. Între timp, multe s-au schimbat.”

