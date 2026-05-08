Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Imaginea SUA, sub cea Rusiei. România, printre cele mai slab evaluate state democratice STUDIU

Percepția globală asupra Statele Unite ale Americii s-a deteriorat pentru al doilea an consecutiv și a ajuns, în premieră, sub nivelul percepției asupra Rusia, potrivit unui studiu anual privind democrația publicat vineri, citat de Reuters.

România, printre cele mai slab evaluate state democratice. FOTO: Shutterstock
Raportul arată că, pe fondul politicilor administrației președintelui american Donald Trump, Statele Unite sunt percepute tot mai negativ la nivel global, inclusiv de state aliate tradiționale din NATO.

SUA, percepută drept una dintre principalele amenințări globale

Studiul realizat de Fundația Alianța Democrațiilor, cu sediul în Danemarca, arată că SUA este menționată frecvent ca una dintre țările considerate cele mai mari amenințări pentru lume, după Rusia și Israel.

Declinul rapid al percepției asupra Statelor Unite în întreaga lume este trist, dar nu șocant”, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO și fondator al organizației.

Potrivit indicelui „Democracy Perception Index”, percepția netă asupra SUA a scăzut la -16%, în timp ce Rusia are -11%, iar China înregistrează +7%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de peste 94.000 de respondenți din 98 de țări, între martie și aprilie 2026.

Percepția asupra democrației din Statele Unite s-a deteriorat pe fondul unor decizii de politică externă ale administrației Donald Trump, care au afectat relațiile cu aliații tradiționali. Printre exemplele menționate în studiu se numără introducerea de tarife extinse, amenințările repetate privind controlul Groenlandei și reducerea ajutorului american pentru Ucraina, măsuri care au tensionat relația transatlantică și au pus sub semnul întrebării angajamentele SUA în cadrul NATO.

De asemenea, războiul împotriva Iranului și creșterea ulterioară a prețurilor la petrol au contribuit la percepția negativă asupra rolului global al Statelor Unite. În plus, reacțiile dure ale lui Trump, inclusiv declarațiile privind posibila retragere din NATO și criticile față de refuzul țărilor europene de a sprijini operațiunile navale din zona Strâmtorii Ormuz, sunt menționate ca elemente care au amplificat percepția de instabilitate în relațiile internaționale.

România, printre statele cu evaluări foarte negative

Raportul include și evaluări privind calitatea democrației și percepția statelor la nivel global. În acest clasament, mai multe țări europene înregistrează scoruri negative semnificative.

România este inclusă în categoria „foarte negativ”, cu un scor de -21, la același nivel cu Rusia, fiind depășită negativ doar de Ucraina, care are -23.

Raportul mai arată că România înregistrează unul dintre cele mai slabe scoruri și în privința încrederii în statul de drept, fiind evaluată la -36, la același nivel cu Liban.

Evaluările ridicate sunt concentrate în statele nordice ale Europei, precum Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda, considerate printre cele mai performante democrații la nivel global.

Autorii studiului subliniază că tendința generală indică o scădere a încrederii globale în democrații, în paralel cu o creștere a percepțiilor negative față de marile puteri occidentale, inclusiv Statele Unite.

Raportul a fost publicat înaintea Summitului Democrației de la Copenhaga, programat pentru 12 mai.

