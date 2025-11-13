Șeful diplomației americane: Statele Unite și-au epuizat aproape complet potențialul de sancționare a Rusiei

Statele Unite au ajuns aproape de limita posibilităților în privința impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul de stat american, Marco Rubio, după reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor G7, desfășurată în Canada. Oficialul a subliniat că Washingtonul a lovit deja în cele mai importante companii petroliere rusești, iar accentul se va muta acum pe aplicarea strictă a restricțiilor existente, nu pe introducerea unora noi.

„Practic, nu mai există mare lucru ce am putea sancționa. Am vizat deja cele mai mari companii de petrol – exact ceea ce toată lumea a cerut”, a spus Rubio în fața jurnaliștilor.

Oficialul american a vorbit și despre așa-numita „flotă fantomă” pe care Rusia o folosește pentru a ocoli embargoul asupra exporturilor de țiței. Rubio a explicat că eforturile de limitare a acestei practici fac parte din mecanismele de aplicare a sancțiunilor, nu dintr-un nou pachet punitiv. El a adăugat că aliații europeni ar trebui să joace un rol mai activ, având în vedere că multe dintre nave operează în proximitatea apelor lor teritoriale.

Întrebat dacă Moscova dă semne că ar dori pacea, Rubio a răspuns tranșant: „Putem judeca doar după fapte. Rusia a spus clar ce își dorește – controlul asupra restului regiunii Donețk. Aceste pretenții sunt inacceptabile pentru partea ucraineană.”

Secretarul de stat a condamnat și atacurile cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, despre care a spus că au scopul de a distruge rețeaua electrică și de a demoraliza populația. El a confirmat că Washingtonul poartă discuții constante cu Kievul pentru a sprijini stabilizarea sistemului energetic, care, potrivit sa, „se degradează de la an la an”.

Rubio a menționat că Statele Unite analizează furnizarea de echipamente specializate și de sisteme de apărare pentru protejarea instalațiilor energetice. Totuși, a avertizat că există riscul ca aceste echipamente să fie distruse la scurt timp după instalare. „Dacă infrastructura e lovită la o săptămână după ce e reparată, problema rămâne aceeași. Așa se întâmplă de doi-trei ani”, a spus el.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, s-a întâlnit miercuri cu Rubio în marja reuniunii G7 și i-a mulțumit pentru sprijinul acordat de administrația președintelui Donald Trump în eforturile de pace și pentru „sancțiunile energetice foarte eficiente împotriva Rusiei”.