search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Șeful diplomației americane: Statele Unite și-au epuizat aproape complet potențialul de sancționare a Rusiei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Statele Unite au ajuns aproape de limita posibilităților în privința impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul de stat american, Marco Rubio, după reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor G7, desfășurată în Canada. Oficialul a subliniat că Washingtonul a lovit deja în cele mai importante companii petroliere rusești, iar accentul se va muta acum pe aplicarea strictă a restricțiilor existente, nu pe introducerea unora noi.

Marco Rubio, secretarul de stat american/FOTO:EPA/EFE
Marco Rubio, secretarul de stat american/FOTO:EPA/EFE

„Practic, nu mai există mare lucru ce am putea sancționa. Am vizat deja cele mai mari companii de petrol – exact ceea ce toată lumea a cerut”, a spus Rubio în fața jurnaliștilor.

Oficialul american a vorbit și despre așa-numita „flotă fantomă” pe care Rusia o folosește pentru a ocoli embargoul asupra exporturilor de țiței. Rubio a explicat că eforturile de limitare a acestei practici fac parte din mecanismele de aplicare a sancțiunilor, nu dintr-un nou pachet punitiv. El a adăugat că aliații europeni ar trebui să joace un rol mai activ, având în vedere că multe dintre nave operează în proximitatea apelor lor teritoriale.

Întrebat dacă Moscova dă semne că ar dori pacea, Rubio a răspuns tranșant: „Putem judeca doar după fapte. Rusia a spus clar ce își dorește – controlul asupra restului regiunii Donețk. Aceste pretenții sunt inacceptabile pentru partea ucraineană.”

Secretarul de stat a condamnat și atacurile cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, despre care a spus că au scopul de a distruge rețeaua electrică și de a demoraliza populația. El a confirmat că Washingtonul poartă discuții constante cu Kievul pentru a sprijini stabilizarea sistemului energetic, care, potrivit sa, „se degradează de la an la an”.

Rubio a menționat că Statele Unite analizează furnizarea de echipamente specializate și de sisteme de apărare pentru protejarea instalațiilor energetice. Totuși, a avertizat că există riscul ca aceste echipamente să fie distruse la scurt timp după instalare. „Dacă infrastructura e lovită la o săptămână după ce e reparată, problema rămâne aceeași. Așa se întâmplă de doi-trei ani”, a spus el.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, s-a întâlnit miercuri cu Rubio în marja reuniunii G7 și i-a mulțumit pentru sprijinul acordat de administrația președintelui Donald Trump în eforturile de pace și pentru „sancțiunile energetice foarte eficiente împotriva Rusiei”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar era mai ieftin
fanatik.ro
image
A renunțat la cariera din medicină pentru un job de care mulți fug: „Nu putea concura niciodată cu asta”, mărturisește o tânără de 28 de ani din Colorado
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cine are prioritate în sensul giratoriu? Legea pe care mulţi şoferi o confundă
playtech.ro
image
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Doamne, apără și păzește! Este TRAGEDIA MOMENTULUI! Un autobuz plin cu pasageri a căzut într-o râpă de 200 de metri! Numărul morților depășește 37 de persoane
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Românii vor avea parte de sărbători crunte! Se confirmă un scenariu sumbru
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Toți așteptau marele ei anunț! Iată că l-a făcut! Vestea Prințesei Kate este o mare bucurie

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor