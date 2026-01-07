search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Ianis Hagi le-a dat gol românilor din lovitură liberă. Succese pentru Craiova și Dinamo

Metaloglobus București, ultima clasată în Superliga de fotbal a României, a fost învinsă de echipa turcă Alanyaspor cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri, într-un meci amical jucat în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia).

Ianis Hagi și specialitatea casei, loviturile libere FOTO Facebook Alanyaspor

Unul dintre goluri a fost marcat, din lovitură liberă, de Ianis Hagi, în minutul 56. Titular, fiul „Regelui” a fost înlocuit după o oră de joc.

Alanyaspor este echipa la care evoluează și un alt internațional român, Umit Akdag.

Metaloglobus va mai desfășura un amical în cadrul cantonamentului, pe 11 ianuarie, contra echipei sârbe Mladost Lucani.

Craiova, succes cu Konyaspor

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a învins formația Konyaspor cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, într-o partidă de verificare desfășurată în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia).

Unicul gol a fost marcat de Anzor Mekvabișvili, în minutul 52, printr-o execuție perfectă din lovitură liberă, potrivit paginii de Facebook a liderului din Superligă.

Universitatea a început cu L. Popescu - Screciu (căpitan), Stevanovic, Romanciuk - Mora, Al. Crețu, Cicâldău, Fl. Ștefan - Băsceanu, Nsimba, D. Matei.

În repriza secundă au evoluat Isenko - Teles, Romanciuk (Fălcușan, 59), Stevanovic, Fl. Ștefan (Gașpăr, 64) - Al. Crețu, Mekvabișvili, Houri - Baiaram (S. Șerban, 68), Etim, D. Muntean.

Konyaspor ocupă locul 13 în prima ligă turcă - Super Lig.

Pe 10 ianuarie, Universitatea va disputa un nou meci amical, cu VfB Stuttgart II (locul 10 în liga a treia germană).

Dinamo, victorie cu elvețienii

Echipa de fotbal Dinamo București a învins formația elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), miercuri, într-un meci disputat în stagiul de pregătire din Antalya.

Dinamo s-a impus prin golurile marcate de Nikita Stoinov (19) și Mamoudou Karamoko (44), potrivit paginii de Facebook a clubului bucureștean.

Dinamo a început cu Roșca - Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, A. Mărginean, Căt. Cîrjan - A. Soro, Karamoko, D. Armstrong. Rezerve au fost C. Sandu - Licsandru, Musi, Perica, Ad. Mazilu, Cr. Mihai, C. Soare, Kyriakou, Toader, Ikoko, Țicu.

Young Boys Berna, fost adversară a echipei FCSB în Europa League (2-0 pentru elvețieni la București), ocupă locul al cincilea în liga elvețiană, cu 29 de puncte după 19 etape.

Al doilea test al echipei antrenate de Zeljko Kopic în Antalya va fi contra sud-coreenilor de la Gangwon FC, pe 11 ianuarie. Gangwon s-a clasat pe locul al cincilea în K-League 1 în 2025.

Dinamo ocupă locul al patrulea în Superligă după 21 de etape, cu 38 de puncte, iar primul său meci oficial din acest an va avea loc pe 18 ianuarie, acasă, cu Universitatea Cluj, în etapa a 22-a

