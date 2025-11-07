Mai multe persoane de la baza Air Force One s-au îmbolnăvit după deschiderea unui „pachet suspect”

Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după ce au deschis un „pachet suspect” livrat la baza de operațiuni a aeronavei Air Force One.

Un purtător de cuvânt al Bazei Militare Comune Andrews (Joint Base Andrews – JBA) din statul Maryland, aflată lângă capitala SUA, Washington DC, a declarat că clădirea în care a fost deschis pachetul a fost evacuată.

De asemenea, acesta a precizat că persoanele care s-au simțit rău au fost evaluate de personalul medical și se află în stare stabilă, scrie BBC.

Pachetul conținea o pulbere albă neidentificată, relatează CNN, citând surse anonime apropiate anchetei privind incidentul.

Baza aeriană găzduiește avionul prezidențial al SUA și aeronavele sale de sprijin, fiind locul de unde președintele pleacă de obicei în deplasări.

Purtătorul de cuvânt al JBA a precizat că atât clădirea în care a fost deschis pachetul, cât și o clădire alăturată au fost evacuate „ca măsură de precauție”, iar zona a fost încercuită.

„Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului, au stabilit că nu există amenințări imediate, iar operațiunile normale au fost reluate. O anchetă este în curs de desfășurare.”

Testele inițiale efectuate de o echipă Hazmat nu au detectat substanțe periculoase, potrivit CNN.

Postul de televiziune mai relatează că anchetatorii analizează și materiale de propagandă politică incluse în pachet.

Deocamdată nu este clară amploarea sau natura problemelor de sănătate suferite de persoanele aflate în apropierea pachetului în momentul deschiderii acestuia.