Legenda fotbalului american Tom Brady și-a clonat câinele: „Îmi iubesc animalele. Înseamnă totul pentru mine și familia mea”

Tom Brady, legenda NFL și câștigător a șase Super Bowl-uri, a dezvăluit recent că trăiește cu o clonă a câinelui său decedat.

Lua, un mix de pitbull adoptat de Brady și fosta sa soție Gisele Bündchen, a murit în decembrie 2023. După pierderea cățelului, fostul sportiv a adoptat un alt câine, Junie, care seamănă cu Lua.

Pe 4 noiembrie, Brady a dezvăluit că Junie este, de fapt, o clonă.

Anunțul a coincis cu vestea că firma Colossal Biosciences a achiziționat Viagen Pets and Equine, companie de biotehnologie care a clonat și câinii unor alte celebrități, precum Samantha, câinele lui Barbra Streisand, și Diamond Baby, câinele lui Paris Hilton.

Brady a povestit cum s-a desfășurat procesul. „Îmi iubesc animalele. Ele înseamnă totul pentru mine și familia mea. Acum câțiva ani, am lucrat cu Colossal și am apelat la tehnologia lor de clonare non-invazivă, folosind o simplă probă de sânge prelevată de la câinele nostru în vârstă înainte de moartea sa. Compania a oferit familiei mele o a doua șansă, cu o clonă a câinelui nostru iubit. Sunt entuziasmat de modul în care tehnologia Colossal și Viagen poate ajuta atât familiile care își pierd animalele iubite, cât și la salvarea speciilor aflate în pericol de dispariție”, a povestit sportivul, potrivit People.

Lua a fost o prezență importantă în familia Brady-Bündchen și a apărut în numeroase postări pe rețelele sociale, precum și într-o reclamă Ugg Australia din 2014.

Supermodelul Gisele Bündchen a anunțat moartea cățelușei, pe 23 decembrie 2023/

„Micuța noastră Lulu, îngerul nostru păzitor, a plecat în rai. Va trăi pentru totdeauna în inimile noastre. Ne este deja atât de dor de ea”, a scris ea.